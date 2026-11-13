Estatales

Modernizan Comisión Estatal de Búsqueda con infraestructura, vehículos y personal especializado

13 horas ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2026.- La búsqueda de personas requiere instituciones con infraestructura adecuada, personal especializado y recursos que permitan responder con mayor capacidad a las necesidades de las familias. Como parte de este compromiso, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inauguró las nuevas instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, ubicadas en la avenida Hombres Ilustres, donde también realizó la entrega de vehículos, equipo especializado, herramientas de trabajo y equipos de cómputo para mejorar las labores de este organismo.

En el evento estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, y destacó la importancia de proporcionar mejores condiciones al personal encargado de las tareas de búsqueda, así como espacios apropiados para recibir, orientar y acompañar a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

La incorporación de vehículos y herramientas especializadas permitirá ampliar las capacidades operativas para las jornadas de búsqueda y localización, mientras que el equipo de cómputo contribuirá a optimizar los procesos de registro, seguimiento y atención. A estos recursos se suma la integración de personal especializado para atender las distintas necesidades de las víctimas indirectas y sus familias.

Cristian Morales Labastida, comisionado estatal de Búsqueda de Personas, agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya el respaldo y compromiso con la institución. Señaló que estas acciones representan un avance en las condiciones de trabajo y en la capacidad de respuesta de la Comisión, además de reflejar una visión humanista que coloca en el centro el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Las nuevas instalaciones permitirán ofrecer un entorno más adecuado para el desarrollo de las actividades institucionales y brindar atención cercana, sensible y profesional a quienes acuden en busca de orientación y acompañamiento.

13 horas ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Fortalece Tamaulipas sus procesos de profesionalización y acreditación policial ante CALEA

5 horas ago

Arranca la construcción del Bachillerato Margarita Maza en Nuevo Laredo

5 horas ago

Impulsa Secretaría de Economía el consumo local durante El Buen Fin 2026

5 horas ago

DIF Tamaulipas realiza con éxito el 38° Congreso Internacional de Rehabilitación

5 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button