Modernizan Comisión Estatal de Búsqueda con infraestructura, vehículos y personal especializado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2026.- La búsqueda de personas requiere instituciones con infraestructura adecuada, personal especializado y recursos que permitan responder con mayor capacidad a las necesidades de las familias. Como parte de este compromiso, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inauguró las nuevas instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, ubicadas en la avenida Hombres Ilustres, donde también realizó la entrega de vehículos, equipo especializado, herramientas de trabajo y equipos de cómputo para mejorar las labores de este organismo.

En el evento estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, y destacó la importancia de proporcionar mejores condiciones al personal encargado de las tareas de búsqueda, así como espacios apropiados para recibir, orientar y acompañar a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

La incorporación de vehículos y herramientas especializadas permitirá ampliar las capacidades operativas para las jornadas de búsqueda y localización, mientras que el equipo de cómputo contribuirá a optimizar los procesos de registro, seguimiento y atención. A estos recursos se suma la integración de personal especializado para atender las distintas necesidades de las víctimas indirectas y sus familias.

Cristian Morales Labastida, comisionado estatal de Búsqueda de Personas, agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya el respaldo y compromiso con la institución. Señaló que estas acciones representan un avance en las condiciones de trabajo y en la capacidad de respuesta de la Comisión, además de reflejar una visión humanista que coloca en el centro el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Las nuevas instalaciones permitirán ofrecer un entorno más adecuado para el desarrollo de las actividades institucionales y brindar atención cercana, sensible y profesional a quienes acuden en busca de orientación y acompañamiento.