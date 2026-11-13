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Jornada de incorporación y acreditación  del ITEA del 17 al 22 de noviembre

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Del 17 al 22 del presente mes de Noviembre, se estará desarrollando la 5ª Jornada Estatal de Incorporación y Acreditación del ITEA en este municipio, de acuerdo a lo que dio a conocer el Prof. Luis Felipe Rodríguez Posada.

Indica el coordinador de este sistema educativo en Soto la Marina, que el propósito de la Jornada es impulsar los resultados institucionales, previo al cierre operativo del presente ejercicio fiscal, en lo que tiene que ver con el rubro de atención, acreditación y conclusión del nivel por parte de los educandos.

Resalta que el enfoque central de esta jornada será la Incorporación de personas educandas así como el seguimiento a la Alfabetización y la Aplicación de Exámenes que permitan favorecer la continuidad educativa y la conclusión de su nivel.

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