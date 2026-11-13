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Invitan a capacitación laboral en el CECATI 76 de Victoria con un subidio

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El Gobierno Municipal de Soto la Marina, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, ofrece un subsidio del 50% en cursos del CECATI 76, gracias al convenio de colaboración con esta institución.

Esta iniciativa busca brindar mayores oportunidades de capacitación, aprendizaje y desarrollo de habilidades para las y los marsoteños.

Para más información sobre cursos e inscripciones, acude a la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo, en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., o comunícate al 835-108-0886.

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