Impulsa STPS emprendimientos en Ocampo con entrega de equipo productivo

Ocampo, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la economía local, respaldar el emprendimiento y generar mejores oportunidades de desarrollo, el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, impulsa estrategias que permiten a las y los emprendedores consolidar sus negocios y contribuir al bienestar de sus comunidades.

En este marco, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emanuel Reséndez Gómez, destacó la importancia de acercar herramientas y apoyos productivos a quienes buscan hacer crecer sus proyectos, mediante la estrategia Tamaulipas Equipa, que promueve el fortalecimiento de los negocios y el desarrollo de las actividades económicas en la entidad.

Por su parte, la directora general del Servicio Nacional de Empleo, Nayeli Lara Monroy, estuvo presente en el evento y acompañó la entrega de equipo destinado a la Purificadora El Vergel, en el municipio de Ocampo, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de operación de los emprendimientos y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

La entrega constó de una lavadora inoxidable por aspersión para dos garrafones, lámpara ultravioleta germicida y filtro azul para remoción de hierro, con un monto de inversión de los 29 mil 638 pesos, siendo el beneficiario Marco González Rodríguez del negocio, Purificadora Vergel.

Lara Monroy, señaló que con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso de impulsar el autoempleo, fortalecer las iniciativas productivas y generar condiciones que favorezcan el desarrollo económico de las familias tamaulipecas.