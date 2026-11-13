Impulsa Secretaría de Economía el consumo local durante El Buen Fin 2026

La Secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, destacó que más de 400 establecimientos participarán en Ciudad Victoria con una derrama económica estimada de 772 millones de pesos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2026.- Con un llamado a fortalecer el comercio local y respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas, la secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, participó en el arranque de El Buen Fin 2026, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, con la participación de más de 400 establecimientos de Ciudad Victoria y una derrama económica estimada de 772 millones de pesos, cifra superior en 52 millones de pesos a la registrada el año anterior.

Durante el evento, organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Victoria, estuvieron presentes su presidente, Federico González Sánchez; el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez; el expresidente de CANACO, Alfredo González Fernández; el coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia, José Luis Loperena González; y el secretario del Consejo, Francisco Daniel González Tirado.

Flores Garza destacó que esta jornada representa una oportunidad para incrementar las ventas, fortalecer los negocios y generar beneficios para las familias tamaulipecas. Asimismo, invitó a la ciudadanía a consumir en los establecimientos del estado y dar especial impulso a los productos Hecho en Tamaulipas.

Señaló que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Economía trabaja para fortalecer a las MIPYMES mediante capacitación, asesoría y vinculación comercial, facilitando su crecimiento y acceso a nuevos mercados.

En este sentido, resaltó que el programa Hecho en Tamaulipas cuenta con más de 4 mil emprendedores y MIPYMES registrados, mientras que 70 productos tamaulipecos ya tienen presencia en cadenas comerciales. Además, se han instalado 100 anaqueles Hecho en Tamaulipas en tiendas OXXO del estado, de los cuales 20 se encuentran en Ciudad Victoria.

Finalmente, la secretaria reconoció a CANACO Victoria y a las empresas participantes por su contribución al fortalecimiento de la actividad comercial, e invitó a las familias a realizar compras responsables y aprovechar esta jornada para impulsar la economía del estado, generar más oportunidades de empleo y contribuir al bienestar de las familias tamaulipecas.