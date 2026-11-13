Por: Raúl Terrazas Barraza

El Buen Fin, sus 16 años

Como estrategia comercial, el Buen Fin, en su edición 16, que se lleva a cabo desde ayer 13 de noviembre y hasta el próximo lunes, podría considerarse una actividad madura, con una estructura exitosa para la digitalización y el flujo de caja de las empresas comerciales. Ese sería el vaso medio lleno.

Sin embargo, desde la perspectiva del consumidor, ese mismo vaso estaría medio vacío debido al rendimiento decreciente en términos de valor para el comprador. Incluso existe la idea de verlo como un programa de descuentos extraordinarios más que como una estrategia novedosa que se equiparaba con el famoso Black Friday de los gringos, aunque con dinámicas financieras muy diferentes y marcadas.

El Buen Fin, que echó a andar en Ciudad Victoria la secretaria de Economía, Anabel Flores Garza, cuenta con la participación de casi medio millar de establecimientos comerciales de todos los giros, y se espera que genere compras por más de 770 millones de pesos, es decir, unos 50 millones más que el año pasado.

La funcionaria del gabinete estatal consideró que la jornada de ventas es una oportunidad para que productos y servicios marcados con la etiqueta de la estrategia generen beneficios para las familias victorenses y tamaulipecas, dado que el Buen Fin está presente en todas las ciudades.

Asimismo, invitó a los consumidores a comprar primero aquello que está hecho en Tamaulipas.

En la puesta en marcha del Buen Fin victorense estuvieron el alcalde, el dirigente de la CANACO Victoria y el coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia en el municipio, ante quienes dijo que el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, busca fortalecer a las empresas medianas y pequeñas mediante asesoría y vinculación comercial para su crecimiento y acceso a nuevos mercados.

No lo dijo, pero uno de esos ejemplos es la acción coordinada con autoridades y productores de mezcal de San Nicolás, quienes ahora ya entraron a un mercado estatal y nacional con su producto, algo que antes no habían considerado porque, como alguna vez le dijeron al gobernador, la producción mezcalera era consumida por ellos mismos. Ahora, con la asesoría comercial, ya venden en muchas ciudades del país.

La primera edición del Buen Fin en México se realizó del 18 al 21 de noviembre de 2011 y, hasta 2015, puede decirse que fue una etapa de alta expectativa, largas filas en las tiendas y un marcado interés en electrónicos y línea blanca mediante crédito al consumo. Esta es una etapa conocida como lanzamiento y novedad.

Después vino la fase de consolidación y salto digital, de 2016 a 2021. Su principal característica fue la integración del comercio electrónico, así como la aparición de competidores que pusieron mucha creatividad en su publicidad para ganar clientes, como aquella frase de una cadena de tiendas extranjera que denominó al Buen Fin como irresistible. Incluso la cantidad de días se amplió debido al contexto de la pandemia de COVID-19.

Los últimos cuatro años de la estrategia, de 2022 a 2026, son denominados por los expertos en mercadotecnia como la etapa de madurez y repleción, porque se estabilizó el crecimiento real, apareció la hipercompetencia de ofertas bancarias y el consumidor se volvió mucho más analítico al comparar precios en tiempo real.

Como está previsto y por ser uno de los componentes del Buen Fin, empresas y dependencias debieron adelantar una parte del aguinaldo de diciembre a sus trabajadores para que fuera invertida, pero bien invertida, en productos requeridos en sus hogares, de tal forma que las ofertas del sector comercial cumplan esa doble función de apoyar la economía de las y los ciudadanos y, al mismo tiempo, incrementar las ventas.

La apuesta del comercio victorense es superar en más de 50 millones de pesos las ventas del año pasado. A nivel nacional, la expectativa es alcanzar 235 mil millones de pesos, contra casi 220 mil millones de 2025; es decir, casi 16 mil millones de pesos más. Se espera además la participación de más de 200 mil negocios, en los que el 79 por ciento de las ventas se realizarán en tiendas físicas y el 21 por ciento mediante compras en línea.

Por el lado emotivo, esta acción comercial de fin e inicio de semana, comprendida entre el 13 y el 16 de noviembre de 2026, puede entenderse como el banderazo de salida de la temporada decembrina en México, que incluye la operación de un esquema con logística financiera en la que intervienen el sector comercial minorista y el sistema bancario para mantenerse como un negocio masivo.

Obvio, también es la lucha por conservar el impacto determinante de sus primeros años, que por desgracia se perdió en un ecosistema plagado de promociones durante todo el año.