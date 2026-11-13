Fortalece Tamaulipas sus procesos de profesionalización y acreditación policial ante CALEA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2026.- Con el liderazgo del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas continúa impulsando acciones para fortalecer las instituciones de seguridad pública y elevar sus estándares de calidad, profesionalización y desempeño.

En este marco, el Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, participó en el Seminario de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), celebrado en Escobedo, Nuevo León, con el propósito de fortalecer los trabajos encaminados a obtener la acreditación inicial de la Guardia Estatal de Tamaulipas, conforme a estándares internacionales y mejores prácticas policiales.

Asimismo, durante este encuentro se llevó a cabo la firma del contrato para iniciar formalmente los trabajos del proceso de acreditación del Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) de Tamaulipas, ampliando así los esfuerzos institucionales para fortalecer sus capacidades operativas y de gestión.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso con la mejora continua, la transparencia, la rendición de cuentas y la consolidación de instituciones más profesionales, eficientes y confiables, en beneficio de la tranquilidad y seguridad de las familias tamaulipecas.