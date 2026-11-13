Familia UAT concluye con éxito donativo de cobertores “Abrigando Corazones”

Ciudad Victoria, Tam.- 13 de noviembre de 2026.- Bajo la visión humanista y transformadora del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) concluyó con gran respuesta la colecta universitaria “Abrigando Corazones 2026”, una jornada que del 19 de octubre al 9 de noviembre convocó la solidaridad de toda la comunidad universitaria para brindar bienestar y protección a las familias tamaulipecas más vulnerables ante la temporada de frío.

La campaña, coordinada a través de Familia UAT, presidida por la Lic. Isolda Rendón de Anaya, sumó el esfuerzo y la empatía de estudiantes, docentes, coordinadores, directivos y personal administrativo en las zonas norte, centro y sur del estado, quienes hicieron de cada facultad, unidad académica, secretaría y dirección un punto de encuentro solidario mediante sus centros de acopio.

Con el propósito de brindar un abrigo digno y en óptimas condiciones a las familias beneficiadas, la convocatoria estuvo enfocada en la donación de cobijas nuevas. Al concluir el periodo de recepción, las dependencias universitarias hicieron entrega formal del acopio reunido a Familia UAT, consolidando esta labor dentro del calendario permanente de acciones solidarias de la institución.

Los cobertores recabados llegarán directamente a manos de quienes más los necesitan en colonias populares, ejidos y comunidades rurales vulnerables en distintos municipios de Tamaulipas. Con ello, se protege de las bajas temperaturas a familias enteras, adultos mayores y personas de escasos recursos, ayudando a prevenir enfermedades respiratorias en el invierno.

A través de iniciativas como esta, la UAT demuestra que su vocación educativa trasciende las aulas para formar ciudadanos empáticos y comprometidos con su entorno, reafirmando el sentido de pertenencia de su comunidad y su papel como una universidad pública humana, sensible y cercana a la sociedad tamaulipeca