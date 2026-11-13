EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El mundo político de Soto la Marina está en modo STOP…No le atinan los politólogos a descifrar la manera en que va a terminar la cosa interna dentro del sistema electoral rumbo al proceso del 2027…Me refiero a lo que tiene que ver con MORENA en Tamaulipas…Pues claro está que el tema de la alianza o no de ese partido con el VERDE y PT no se va a definir en el terreno local…Ese asunto se va a definir en las más altas estructuras del estado y tal vez desde el nacional…Lo cierto es que se espera en su momento un choque de trenes entre las marcas JIMENEZ y MEDINA que no creo que se vayan a limitar a ver el desenlace electoral desde la comodidad de sus casas o de sus negocios mientras otros equipos se disputen la presidencia municipal…Sin que esto quiera decir por fuerza que otros elementos como JORGE GUAJARDO, PEPE PECERO o ALFREDO VARGAS y JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES vayan a quedar fuera de la jugada…Y es que hasta ahora no hay nada para nadie dentro del mundo interno de la 4t marsoteña…En el PAN es donde menos nombres se escuchan, pues ahí el tema de los MEDINA ha estado predominando…Se asegura por parte de algunos elementos cercanos a esta familia que en este clan de acuerdo con su jefe político el TRUKO ya definieron que el asunto va a ser por el lado de HABIEL quedando fuera el cachorro TOÑO…Tiene sustento este rumor si tomamos en cuenta que el amigo real de TRUKO es HABIEL y no su junior quien lo que hizo fue capitalizar el encarcelamiento de su papá para ganar la presidencia municipal la primera ocasión que participó y que en la segunda intentona cayó derrotado ante la actual alcaldesa GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ…En fin se asegura que la familia MEDINA ya decidió que van con el patriarca HABIEL por el PAN…Aunque igual en el cuadro chico de GLYNNIS apuestan doble contra sencillo que van a aplicar el doblete sea ante el viejo MEDINA o ante el chamaco…Vamos a observar este desenlace político el cual aun ni inicia, pero ya levanta pasiones entre ambos lados…Un detalle que para nadie es un secreto dentro de la cosa política es que es que la administración de GLYNNIS ha dado de alta a buena cantidad de cuadros que se identificaban con los MEDINA…Vamos a esperar cuantos de éstos le demuestran lealtad a la alcaldesa o cuantos de éstos se van a regresar a su lugar de origen político, una vez que inicien las hostilidades electorales en Soto la Marina…GLYNNIS apuesta a que ya le quitó en definitiva a los MEDINA todos estos elementos a los que ha dado de alta en su gobierno…Vamos a esperar…Porque de que los JIMENEZ y los MEDINA van a jugar, esto se los puedo firmar…Imposible ver el escenario político de estas dos familias sin participar en las elecciones locales del próximo año…Pues no faltan los que me comentan que el dirigente de la CNC en Soto la Marina ÁNGEL ARELLANO trae intenciones de participar en el juego por el boleto del PRI para la presidencia municipal en esta próxima elección…No estoy completamente seguro de como se encuentre su relación política con el dirigente tricolor JUAN HERRERA MORALES aunque de entrada tienen que cubrir las formas…Claro que enemigos tampoco son…En otro orden de ideas déjeme le comento que el 25 de este mes de noviembre se estará llevando a cabo el certamen de escoltas de la zona 17 de escuelas telesecundarias a cargo del Prof. JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO…El concurso tendrá como sede las instalaciones del Centro de Bienestar y Paz de esta cabecera municipal…Pues JORGE LUIS GUAJARDO está esperando de manera disciplinada a que en su partido MORENA se tome la decisión en cuanto al cargo de la Coordinación Municipal de la Defensa de la Soberanía Nacional y Defensa de la Patria en Soto la Marina, pero sin dejar de trabajar en territorio en cuanto a la promoción de los logros de los gobiernos de la 4T…Se ha mantenido JORGE GUAJARDO en la línea correcta que todo trabajo interno amerita, sin buscar ni responder a golpes internos consciente de que el dialogo y las buenas relaciones con sus compañeros es lo que mejor resultados generan en todo proyecto político y de vida…Me comentó el coordinador del ITEA en nuestro municipio LUIS FELIPE RODRIGUEZ POSADA que está próxima la Jornada de Incorporación y Acreditación la cual se desarrollará del 17 al 22 de este presente mes de noviembre…Según reportes de la Dirección General del ITEA, la coordinación de Soto la Marina es de las que mejores números y resultados arroja a partir de la llegada de LUIS FELIPE RODRIGUEZ POSADA a esta dependencia estatal descentralizada del sistema federal…Pues JULIO DAVILA está muy agradecido con la alcaldesa GLYNNIS por las acciones que tienen que ver con el tramo de acceso y de las principales calles de la Colonia “Barrio Blanco”…Me dice que tenían muchos años sin recibir mantenimiento tanto en la entrada como en el primer cuadro de ese sector de la parte sur de nuestra comunidad…De esta manera la joven presidenta municipal es como responde a tantas críticas gratuitas que día tras día le llegan por parte de sus adversarios políticos que buscan sacarla el próximo año, del despacho principal de la alcaldía marsoteña…Solamente que esos adversarios de GLYNNIS ya están cayendo a la razón de que políticamente ella no será para nada un hueso fácil de roer…GLYNNIS tiene a su favor el presupuesto que por diferentes ordenes de gobierno le llegan mes tras mes para cumplir las demandas de servicios de sus representados con todo y los constantes recortes que se aplican por parte de la federación…Y aparte su papá el empresario JORGE JIMENEZ SALINAS para nada está manco y claro que en su momento habría de responder de manera recia en todos los sentidos, si es que a GLYNNIS se le da lo de ir por su propia reelección…Por otro lado el jefe del CREDE local CLAUDIO REYNA GARCIA me comenta que están muy adelantados los preparativos para el desfile revolucionario del próximo 20 de noviembre…El tradicional desfile del 20 de noviembre cuenta con todo el apoyo de la presidenta municipal, GLYNNIS JIMÉNEZ VAZQUEZ con el propósito que salga de lo mejor según me comentó el funcionario educativo del gobierno de Tamaulipas en nuestro municipio…Pues de primer orden el reto que se traen los muy reconocidos bailadores de nuestro pueblo como lo son RIGO ARGUELLO y JORGE CARDENAS “mil amores”…Ellos dos son grandes amigos entre sí…Pero la raza que siempre quiere ver pleito se obstina en quererlos contra puntear y a ese respecto, no cesan en su empeño…He platicado con ambos por separado y la realidad es que los dos se tienen buena estima…Hablando de bailadores de nuestro Soto la Marina hasta todavía años recientes e incluso hasta hoy en día tenemos gente que se distingue o se distinguió por su manera de bailar como los casos de ARTURO GARZA como también el compadre ERVEY GONZÁLEZ y mi otro compadre JULIO TAVARES PEÑA y ni que decir del primo REYNALDO RODRIGUEZ INFANTE con sus respectivas esposas…Un deleite para la pupila cuando nos tocó o nos ha tocado verlos darle vuelta a la pista de baile…Estas parejas a las que me refiero con todo un estilo y elegancia de acuerdo a sus respectivos modos…Con clase me refiero…Nada de populacho…Digo, en todo hay niveles…Del Ejido La Peñita llegan frases y palabras de agradecimiento y de reconocimiento hacia GLYNNIS por la majestuosa obra que está a punto de construirles…Y es que tienen razón quienes dicen que “obras son amores”…Es cuanto, nos vemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…