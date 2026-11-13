DIF Tamaulipas realiza con éxito el 38° Congreso Internacional de Rehabilitación

-El encuentro reunió durante tres días a especialistas nacionales e internacionales, en el marco del aniversario del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2026.- Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, el Sistema DIF Tamaulipas realizó el 38° Congreso Internacional de Rehabilitación, un espacio de actualización e intercambio de conocimientos para fortalecer la atención que reciben las personas con discapacidad y contribuir a su inclusión social.

El encuentro, impulsado por el organismo que preside la doctora María de Villarreal, se desarrolló durante tres días en el Polyforum Rodolfo Torre Cantú, como parte de las actividades conmemorativas por el XXXVIII aniversario del Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

Durante la inauguración, la directora general del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, destacó que la rehabilitación representa una línea de acción prioritaria para el organismo, cuyo trabajo busca ampliar los servicios especializados y brindar herramientas que favorezcan la autonomía, la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

“Para el DIF Tamaulipas, promover la integración social de las personas con discapacidad es un reto permanente. Nuestra tarea, congruente con la política humanista del doctor Américo Villarreal, busca facilitar las herramientas que les permitan vivir con dignidad y ejercer de forma plena sus derechos; en este sentido, la rehabilitación es una línea de acción prioritaria, por ello nos hemos dedicado a extender los servicios de rehabilitación en todo el estado”, expresó.

Asimismo, señaló que mediante el programa Lazos de Esperanza se desarrollan acciones de sensibilización y se entregan dotaciones de pañales y artículos de higiene personal a personas con discapacidad severa que permanecen postradas, como parte de una estrategia que busca fortalecer el respeto y la atención digna.

A lo largo de las jornadas se impartieron conferencias y talleres sobre distintas áreas de la rehabilitación, entre ellas “Herramientas y actualización en el área del lenguaje”, “Del razonamiento clínico al tratamiento lumbar” y “Magnetotransducción extracorpórea en rehabilitación musculoesquelética”.

También se abordaron temas como la importancia de contar con prótesis a medida y la nutrición en niñas y niños con trastorno del espectro autista (TEA), con la participación de profesionales que compartieron experiencias y conocimientos para fortalecer la práctica clínica.

El congreso también permitió reconocer la trayectoria del CREE, institución que durante 38 años ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población tamaulipeca mediante servicios especializados de rehabilitación y la formación de recursos humanos en esta área.

Actualmente, el centro atiende a más de mil personas al año y cuenta con acreditaciones tanto en la prestación de servicios como en la formación de profesionales, entre ellos licenciados en Terapia Física y Rehabilitación

Como parte de su proceso de fortalecimiento, el CREE atraviesa una etapa de modernización de sus instalaciones y equipamiento, impulsada por el gobernador Américo Villarreal y la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, con el propósito de ampliar sus capacidades y mantener la calidad de sus servicios.

Para los Mensajeros de Paz, estos 38 años representan una trayectoria de atención, aprendizaje y formación profesional que ha contribuido a transformar vidas, con la meta de seguir construyendo un Tamaulipas con mayor inclusión e igualdad de oportunidades para todas y todos.