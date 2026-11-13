Consolida la UAT estrategias de innovación y vinculación en Inteligencia Artificial

Tampico, Tam.- 13 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de consolidar la innovación tecnológica como un eje transversal en toda la casa de estudios, el Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó una jornada de vinculación académica en el Campus Tampico para establecer alianzas de desarrollo científico y colaboración multidisciplinaria.

Esta agenda responde a la visión estratégica del rector Dámaso Anaya Alvarado, orientada a posicionar a la institución a la vanguardia del conocimiento. Como resultado de estas gestiones, se concretaron acuerdos formales con dos facultades del campus sur para impulsar proyectos estratégicos, integrar nuevas tecnologías y potenciar las capacidades científicas de la comunidad universitaria.

Durante la reunión de trabajo en la Facultad de Ingeniería Tampico (FIT), las autoridades universitarias acordaron organizar de manera conjunta un Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en 2027, el cual tendrá como sede a este plantel.

Dicho encuentro permitirá articular esfuerzos institucionales para proyectar a la UAT como un referente global en investigación aplicada y transferencia tecnológica, abriendo espacios de intercambio científico de alto nivel.

Por su parte, en la Facultad de Comercio y Administración Tampico (FCAT) se presentaron ante la comunidad directiva y académica las capacidades, líneas de investigación y proyectos estratégicos del Instituto de Inteligencia Artificial.

Como resultado de este acercamiento, se fortalecerá la colaboración multidisciplinaria para integrar soluciones tecnológicas en los ámbitos empresarial, económico y de gestión.

En el marco de estas actividades académicas, el director del Instituto de Inteligencia Artificial de la UAT, Dr. Fernando Enrique Ortiz Rodríguez, impartió un curso en el que abordó el uso de la herramienta de inteligencia artificial en los procesos de formación académica.

Con el respaldo institucional de las direcciones y equipos académicos de ambos planteles de la Zona Sur, la UAT reafirma su compromiso de generar ciencia, innovación y alianzas estratégicas de alto impacto que respondan a los retos actuales de la sociedad y fortalezcan la calidad educativa en la entidad.