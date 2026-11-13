Conapesca tendrá encuentros de “Mujeres del Mar” en La Pesca en diciembre

Como parte de la Estrategia Nacional para las Mujeres, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) puso en marcha el Encuentro de Pescadoras y Acuacultoras, Mujeres de Mar: Tejiendo redes para la pesca y la acuacultura sostenibles en Mazatlán, Sinaloa.

En estas jornadas se busca escuchar de primera mano las solicitudes de las mujeres pescadoras referentes a trámites de permisos y concesiones, así como acceso a los programas Cosechando Soberanía, Recursos Genéticos, Bienpesca y el Proyecto Emergente para equipamiento.

Y dentro del calendario sobre estas reuniones de Conapesca con las mujeres pescadoras, se dio a conocer que el 15 de diciembre será el encuentro con ese sector en el Poblado La Pesca, en la Carretera Estatal No. 52, Soto la Marina-La Pesca km 47.5, Tamaulipas, en hora que se dará a conocer en oportunamente en las redes sociales oficiales de Conapesca (Facebook: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Instagram: @conapesca y X: @Conapesca); las interesadas deberán registrarse en la sede el mismo día del evento.