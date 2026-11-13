COBAT 16 se prepara para su participación en el desfile de la revolución el 20 de noviembre

Como ya es una tradición para seguir recordando las importantes fechas de la vida de nuestro país, en el COBAT 16 Soto la Marina, los estudiantes se preparan con entusiasmo para participar en el desfile de la revolución que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre, promovido a instancias del Gobierno de Soto la Marina.

Así informó lo anterior la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, directora del plantel, quien refirió que los estudiantes van a presentar distintas actividades para celebrar el 116 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, para lo cual ya realizan los ensayos correspondiente, puntualizando que de esta manera se fortalece la identidad nacional, ya que se recuerda el inicio del levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910, el cual transformó profundamente las estructuras políticas, sociales y económicas del país, en el que participaron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, entre otros revolucionarios como los Hermanos Serdán.