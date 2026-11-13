Autopista Mante-Tula obtiene segundo lugar en el premio Obras CEMEX 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2026.- La 35a. edición del Premio Obras Cemex reconoció la construcción de la Autopista Mante-Tula, como acreedora del segundo lugar a nivel nacional en la categoría de Infraestructura y Movilidad, lo que representa una importante distinción para unos de los proyectos estratégicos más importantes impulsados por el gobernador Américo Villarreal Anaya, expresó Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas.

Pedro Cepeda expuso que el Premio Obras Cemex distingue proyectos arquitectónicos y de infraestructura que sobresalen por sus soluciones constructivas, innovación y aportaciones al entorno, con el propósito de reconocer las mejores prácticas de la industria.

Indicó que gracias a la visión del gobernador Américo Villarreal desde el inicio de su administración se retomó el proyecto de la Autopista Mante-Tula y se iniciaron las gestiones para la regularización de trámites administrativos y permisos hasta concretar una magna obra de 106.7 kilómetros, la cual incluye el puente “Ing. Américo Villarreal Guerra” de 1.8 kilómetros de longitud, que permite agilizar la movilización, conectividad y el desarrollo logístico entre la zona sur del estado y el centro del país.

“La obra, desarrollada por Grupo HYCSA, destaca por su complejidad técnica y de ingeniería, al incorporar túneles, viaductos y soluciones constructivas especializadas para atender las condiciones topográficas de la región”, indicó el titular de la Secretaría.

Cepeda Anaya señaló que, desde la Secretaría de Obras Públicas, se reconoce el valor de los proyectos de infraestructura que contribuyen a fortalecer la competitividad de Tamaulipas y generan mejores condiciones para el crecimiento y bienestar de las y los tamaulipecos.

El primer lugar del premio Obras Cemex 2026 en la categoría de Infraestructura y Movilidad fue, para Puente Las Truchas; en segundo lugar la Autopista Mante-Tula y en tercero, la carretera a Chapala F4.

Este reconocimiento de los Premios Cemex se suma a otra distinción recibida por la Autopista Mante–Tula durante este año. En abril de 2026, el proyecto fue reconocido por GRI Institute con el premio ESG: Proyecto de Desarrollo Sostenible en Infraestructura del Año, relacionado con la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en el desarrollo de infraestructura.