Arranca la construcción del Bachillerato Margarita Maza en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2026.- Con la idea de que todas y todos los jóvenes tengan un espacio para estudiar y desarrollarse, y dentro de las acciones del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), Nuevo Laredo contará con un plantel del Bachillerato Margarita Maza.

Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación de Tamaulipas, acompañado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, dio inicio a los trabajos de construcción de lo que será el nuevo bachillerato en esta ciudad, que se prevé brinde servicio educativo a alrededor de 500 estudiantes de arranque y se ubicará en la colonia Valle del Paraíso, una de las zonas con gran demanda educativa.

El secretario explicó que el bachillerato plantea un modelo académico único en nuestro país, más dinámico, que pone en el centro la importancia del impulso a la ciencia, la tecnología, la cultura, el deporte y la interacción entre las y los jóvenes para crecer y desarrollarse sanamente.

“Se trata de que la educación llegue hasta acá, hasta Valle del Paraíso, eso es lo que quiere la presidenta Claudia Sheinbaum, que nadie se nos quede fuera de la educación media superior”, enfatizó.

Mencionó que la inversión autorizada en obra y equipamiento para Nuevo Laredo es de 20 millones 997 mil 600 pesos, mientras que la inversión total para Tamaulipas en los seis planteles que se construirán será de 122 millones 752 mil 286 pesos.

Señaló que los bachilleratos Margarita Maza operarán en los municipios de Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria, con una cobertura proyectada de más de 2 mil estudiantes.

Destacó que todas estas acciones en beneficio de las y los estudiantes de Tamaulipas son resultado de la visión educativa y el trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal, liderados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya.