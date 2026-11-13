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Agradece Julio Dávila a la alcaldesa por la rehabilitación del acceso a “Barrio Blanco”

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Julio Dávila, un muy conocido residente de la Colonia Barrio Blanco, agradece a la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez por apoyar a las familias de ese sector con la rehabilitación del tramo de la entrada de la carretera que conecta a la colonia.

Pidió tan popular personaje a El Redactor, que se reconociera por parte de los habitantes de esa colonia, el trabajo que viene desarrollando la administración municipal que preside Glynnis Jiménez Vázquez.

“Varias administraciones han pasado y hasta ahora nos toman en cuenta al dar mantenimiento a este tramo que comunica con la carretera nacional y con ello a nuestra cabecera municipal”, afirmó nuestro entrevistado.

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