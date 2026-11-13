Agradece Glynnis al gobernador AVA por uniformes y útiles escolares para alumnos de educación básica.

Por los uniformes y útiles escolares que hizo llegar a los alumnos de educación básica de Soto la Marina, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez hizo un agradecimiento público al gobernador Américo Villarreal Anaya, a quien le hizo un reconocimiento por el firme apoyo que ha brindado a la educación.

La alcaldesa reconoció la frase del gobernador “educación, educación, más educación”, así como ponerle corazón a todo lo que hace y por supuesto su trabajo con humanismo, destacando que gracias a su apoyo, todos los alumnos de educación básica del municipio tienen uniformes y útiles escolares.

Ratificó la presidenta Glynnis Jiménez Vázquez su compromiso de seguir transformando el municipio y seguir trabajando de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya, en el entendido de que trabajo en unidad se logran las metas propuestas en beneficio de la sociedad y el desarrollo de sus comunidades.