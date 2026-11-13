Locales

Agradece Glynnis al gobernador AVA por uniformes y útiles escolares para alumnos de educación básica.

12 horas ago
1 minuto de lectura

Por los uniformes y útiles escolares que hizo llegar a los alumnos de educación básica de Soto la Marina, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez hizo un agradecimiento público al gobernador Américo Villarreal Anaya, a quien le hizo un reconocimiento por el firme apoyo que ha brindado a la educación.

La alcaldesa reconoció la frase del gobernador “educación, educación, más educación”, así como ponerle corazón a todo lo que hace y por supuesto su trabajo con humanismo, destacando que gracias a su apoyo, todos los alumnos de educación básica del municipio tienen uniformes y útiles escolares.

Ratificó la presidenta Glynnis Jiménez Vázquez su compromiso de seguir transformando el municipio y seguir trabajando de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya, en el entendido de que trabajo en unidad se logran las metas propuestas en beneficio de la sociedad y el desarrollo de sus comunidades.

 

12 horas ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Invitan a capacitación laboral en el CECATI 76 de Victoria con un subidio

12 horas ago

Preparados los taxistas para la temporada de cierre de año 2026: Ricardo Castillo

12 horas ago

Agradece Julio Dávila a la alcaldesa por la rehabilitación del acceso a “Barrio Blanco”

12 horas ago

Conapesca tendrá encuentros de “Mujeres del Mar” en La Pesca en diciembre

12 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button