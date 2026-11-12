Turismo de reuniones superaría los 9 mil mdp en Tamaulipas durante 2026 

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 12 de 2026.- El turismo de reuniones en Tamaulipas superó los 8 mil millones de pesos en 2025 y apunta a rebasar los 9 mil millones en 2026, mientras que la zona sur se consolida como uno de los destinos líderes del país para congresos, convenciones y eventos de alto impacto.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que el turismo no crece solo, necesita inversión, infraestructura, conectividad, servicios de calidad, seguridad y empresarios comprometidos.

“Esta visión se alinea con la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a que el crecimiento económico se traduzca en bienestar y mejores oportunidades para las familias tamaulipecas”, explicó.

Durante el encuentro con el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), el funcionario reconoció el trabajo de este organismo, que agrupa a 19 cámaras e instituciones de 26 sectores económicos y está vinculado a más de 150 mil empleos formales directos en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Destacó que el CIEST ha impulsado iniciativas clave de participación ciudadana, como el Observatorio Ciudadano, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, el Clúster de Energía del Sur y la Mesa Ciudadana del Agua, demostrando su capacidad para identificar necesidades y construir soluciones colectivas.

Reconoció que aún existen retos en agua, movilidad, seguridad, infraestructura y competitividad, y valoró la disposición del CIEST para mantener el diálogo y la colaboración permanente.