Todo listo para la Gran Rodada UAT 12K y 26 K en Ciudad Mante

Ciudad Mante, Tam.- 12 de noviembre de 2026.- Con el firme propósito de fomentar la actividad física y los valores de integración comunitaria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo la visión y el liderazgo institucional del rector Dámaso Anaya Alvarado, tiene todo listo para celebrar la Gran Rodada UAT 12K y 26K este sábado 14 de noviembre en Ciudad Mante.

Esta iniciativa, que responde al interés de la actual administración universitaria por extender los beneficios del deporte y la vinculación social hacia todas las regiones del estado, se llevará a cabo por primera ocasión en la zona cañera, donde se prevé una amplia participación de ciclistas locales y regionales.

La organización de la jornada corre a cargo de la Secretaría de Vinculación de la UAT, a través de la Dirección de Deportes y Recreación.

La cita para los participantes será en punto de las 8:00 horas en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario Mante, sitio en el que las autoridades universitarias darán el banderazo de salida para recorrer las principales arterias de la ciudad, así como caminos de terracería en la modalidad de 26K, hasta concluir el trayecto en la Escuela Preparatoria Mante.

Para esta edición, la convocatoria ha logrado reunir a pedalistas provenientes de diversos municipios tamaulipecos como Aldama, González, Tampico, Altamira, Gómez Farías, Antiguo Morelos, Ocampo, Xicoténcatl y Victoria, sumando además la presencia de ciclistas de El Naranjo, San Luis Potosí.

Al término de la ruta, los asistentes disfrutarán de un programa musical y diversas sorpresas, además de tener la oportunidad de participar en la rifa de bicicletas y otros regalos preparados para la ocasión.

Con la realización de este encuentro deportivo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas refrenda su compromiso con el bienestar social, promoviendo espacios de sana recreación que estrechan los lazos entre la comunidad universitaria y las familias de la región.