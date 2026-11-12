Renueva SEDUMA arbolado histórico para preservar paisaje carretero de Tamaulipas

La plantación de nuevos ejemplares permitirá dar continuidad a la sombra y frescura que durante décadas han brindado los olmos mexicanos en la zona de El Barretal y El Carmen, muchos de ellos con alrededor de 100 años de antigüedad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 12 de 2026.- Para preservar la belleza natural de la región y permitir que las futuras generaciones sigan disfrutando de sus paisajes, el Gobierno de Tamaulipas inició trabajos de reforestación sobre la carretera nacional, en el tramo comprendido entre la zona de El Barretal, municipio de Padilla, y la entrada al ejido El Carmen, en Güémez, donde numerosos olmos mexicanos, con alrededor de 100 años de antigüedad, se acercan al final de su ciclo de vida.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) lleva a cabo estas acciones para renovar gradualmente el arbolado de la zona, caracterizada por sus enormes ejemplares que, durante décadas, han dado sombra, frescura e identidad a este tramo carretero.

El titular de la dependencia, Karl Heinz Becker Hernández, explicó que muchos de estos árboles tienen alrededor de 100 años de antigüedad y que su esperanza de vida oscila entre los 80 y 120 años, por lo que resulta importante comenzar desde ahora la plantación de nuevos ejemplares que ayuden a conservar este paisaje.

“Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, estamos trabajando para traer nuevos árboles y mantener las condiciones naturales. Queremos que las próximas generaciones también puedan disfrutar de este lugar”, expresó.

Becker Hernández señaló que las labores continuarán en distintos puntos de la zona, como parte de la política ambiental del Gobierno del Estado, que busca proteger los recursos naturales, recuperar espacios y contrarrestar los efectos del cambio climático.

Con estas acciones, la administración estatal apuesta por una renovación gradual que permita conservar la riqueza natural de esta región, sin perder uno de los paisajes más representativos y apreciados por quienes viven y transitan por esta parte de Tamaulipas.