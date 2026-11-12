Participa rector Dámaso Anaya en la LXIX Asamblea General de la ANUIES

Ciudad de México.- 12 de noviembre de 2026.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la LXIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la sesión, última ordinaria del año, se presentó el balance de la gestión 2023-2027 del Secretario General Ejecutivo, Dr. Luis González Placencia, quien destacó la consolidación de la ANUIES como actor político y moral de México, bajo un modelo de gobernanza solidaria, con defensa de la autonomía universitaria y representatividad histórica en todo el país.

En el marco de este encuentro, el rector de la UAT estrechó lazos con autoridades académicas y refrendó el compromiso de la institución frente a los retos de la educación superior en México.

Durante la Asamblea se aprobó el ingreso de 15 nuevas instituciones, con lo que la Asociación expande su membresía a 293 instituciones de educación superior. Asimismo, se informó sobre el proceso de elección de la persona titular de la Secretaría General Ejecutiva para el periodo 2027-2031.

En los trabajos participaron la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien presentó la propuesta de política pública para transformar la educación superior y el desarrollo científico, y el subsecretario de Educación Superior, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, quien expuso los avances presupuestales y reformas estructurales impulsadas por la administración federal.

Con su participación, el rector Dámaso Anaya Alvarado refrendó el compromiso de la UAT de contribuir activamente a la agenda nacional de la educación superior y de sumar sus capacidades académicas, científicas y de vinculación al fortalecimiento del sistema universitario mexicano.