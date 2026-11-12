Impulsan capacitación para trabajadores de la construcción en Tamaulipas mediante programa de INFONAVIT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 12 de 2026.- Bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar el bienestar de las familias tamaulipecas mediante mejores oportunidades de desarrollo laboral, se puso en marcha el Programa de Capacitación para Trabajadores de la Construcción INFONAVIT, una iniciativa que busca fortalecer las competencias y habilidades de quienes participan en esta importante actividad productiva.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emanuel Reséndez Gómez, acudió a la ceremonia de inicio de este programa, en la que participaron representantes de instituciones públicas y empresas del sector de la construcción, como parte de los esfuerzos de colaboración para promover la capacitación y el desarrollo de los trabajadores.

Durante el encuentro se contó con la participación de Francisco Muñiz Medina, Director de Construcción Corporativo de Alora; Antonio Silva Madrid, Jefe Nacional de Vivienda e Infraestructura de CEMEX; Rogelio Lara, representante de la Dirección General de Construidea, y Paulo Escalante Palacios, Gerente de Evaluación Institucional de INFONAVIT, quien presentó el Programa de Vivienda para el Bienestar.

La iniciativa reúne a Alora, Construidea, CEMEX, INFONAVIT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, con el propósito de sumar capacidades institucionales y empresariales en beneficio de las personas trabajadoras de la construcción.

Asimismo, asistieron Nayeli Lara Monroy, Directora General del Servicio Nacional de Empleo, y Diana Brisseida Céspedes González, representante del Ayuntamiento de Victoria, quienes acompañaron el inicio de esta estrategia de capacitación.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrendó su compromiso de fortalecer la preparación de la fuerza laboral, promover mejores condiciones de desarrollo y consolidar oportunidades que contribuyan al bienestar de las familias tamaulipecas.