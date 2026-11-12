Fortalece Gobierno de Tamaulipas la atención a víctimas con nuevo personal especializado y equipo tecnológico

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 12 de 2026 .- Con el compromiso de garantizar una atención integral, digna y oportuna a las personas que han sido víctimas de algún delito o violación a sus derechos humanos, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la entrega de nombramientos a nuevos asesores jurídicos y profesionales de psicología, así como de equipos de cómputo destinados a mejorar los servicios de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV Tamaulipas).

En el evento estuvo acompañado por el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, como parte de las acciones orientadas a ampliar la capacidad de respuesta de esta institución y mejorar las condiciones en las que se brinda acompañamiento a las víctimas y sus familias.

La Directora General de la CEAV Tamaulipas, Lorena Perales Salinas, agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya el respaldo otorgado a la comisión y reconoció la importancia de incorporar personal especializado y proporcionar herramientas que faciliten el desempeño de sus funciones.

Destacó que la integración de nuevos perfiles profesionales permitirá ampliar las capacidades de atención jurídica y psicológica, mientras que el equipamiento tecnológico contribuirá a optimizar los procesos administrativos y mejorar el servicio a las personas usuarias.