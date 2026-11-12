Emite Guardia Estatal Cibernética recomendaciones preventivas para un Buen Fin seguro en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 12 de 2026.- Como parte de las acciones preventivas implementadas durante la jornada comercial de El Buen Fin, la Guardia Estatal Cibernética emite una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para evitar ser víctima de fraudes, robos de identidad o estafas electrónicas al realizar compras por internet.

Entre las principales medidas de autocuidado digital, se exhorta a la población a verificar que los sitios web cuenten con protocolos de seguridad válidos antes de ingresar información financiera, utilizar plataformas oficiales y comercios reconocidos, así como evitar acceder a promociones mediante enlaces recibidos por mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales de dudosa procedencia.

De igual forma, se sugiere activar las notificaciones bancarias, emplear tarjetas digitales con código de seguridad dinámico, abstenerse de utilizar redes Wi-Fi públicas al efectuar transacciones y no compartir contraseñas ni códigos de verificación con terceros.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) recuerda a los usuarios que, en caso de detectar algún sitio fraudulento o ser víctima de un ciberdelito, pueden solicitar orientación y reportar el incidente a través de la línea de emergencia 911, al número de denuncia anónima 089 o directamente al teléfono de atención de la Guardia Estatal Cibernética: 834-144-3142.