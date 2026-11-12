Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Olga Sosa, en territorio y el senado

Hemos visto a la senadora Olga Sosa Ruiz, honrando su palabra de mantenerse cercana a la gente y cumplir tanto con el trabajo en territorio como con sus responsabilidades en el Senado de la República.

Desde el pasado lunes la hemos visto con agenda llena en la Ciudad del Smog, presentando iniciativas de Ley, sosteniendo reuniones de trabajo con Secretarios de Estado como lo fue con la de Energía, Luz Elena González Escobar, donde Informó los avances del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039 y del Programa Sectorial de Energía 2025-2030, para aumentar la generación eléctrica y la producción de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo.

Para nuestro estado se abordaron los proyectos estratégicos en materia de generación de energía y ahí la llevamos.

La legisladora orgullosamente tamaulipeca continúa haciendo presencia en las distintas regiones del estado, sin descuidar su agenda legislativa, a la que regresa cada martes a la Ciudad de México.

Por lo tanto, Olga Sosa sigue combinando el trabajo de campo con su responsabilidad en la Cámara Alta.

En cuanto a las Asambleas Informativas en Tamaulipas, ha presidido alrededor de 50. Ahí, las familias le cuentan qué hace falta en su colonia, en el barrio o en su pueblo y la senadora lleva esas voces al Senado.

Así, Olga Sosa acompaña el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum sin perder de vista lo que las familias le piden. Bien por la tampiqueña.

NOTAS CORTAS

1.- El titular del ITIFE, Ing. Sergio Oliverio Castillo Sagátegui, recibió en sus oficinas centrales a Víctor González Salum, actual Director General del COBAT en Tamaulipas, donde abordaron varios temas relacionados con la infraestructura y equipamiento de los diversos planteles del Colegio de Bachilleres en el Estado, y muy en especial sobre la próxima construcción de un plantel ambicioso en la Ciudad de Reynosa, que arrancará próximamente a la transformación que sigue en marcha en el Gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya. Con estas acciones se refrenda el compromiso con la educación de las y los jóvenes tamaulipecos. La inversión del nuevo plantel educativo es de 45 millones en una primera etapa, se dijo.

2.- Ojalá que los desacuerdos que en varios estados del país han tenido las huestes morenistas, no se reflejen en Tamaulipas y que se pueda cumplir con el llamado del gobernador Américo Villarreal Anaya, para mantener la unidad y llegar fuertes y fortalecidos al próximo proceso electoral. Sinceramente no creemos que haya problemas serios, es decir, nada que el dialogo y la concertación no pueda solucionar.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.