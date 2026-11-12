Destaca Olga Sosa avances en la soberanía energética, durante comparecencia de la titular de SENER

La legisladora Tamaulipeca subrayó la importancia de Tamaulipas en el desarrollo energético del país y reconoció la política energética de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La Senadora de la República Olga Patricia Sosa Ruíz destacó el avance de la soberanía energética nacional a través de la coordinación para recuperar las empresas públicas de CFE y PEMEX para impulsar el desarrollo nacional y la justicia energética en beneficio del bienestar de las familias de México.

Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la senadora por Tamaulipas subrayó el papel que desempeña la entidad en el desarrollo energético de México al tratarse de un estado con importantes recursos naturales, infraestructura estratégica, experiencia industrial y capacidad para contribuir a la seguridad energética nacional.

Durante su intervención Olga Sosa resaltó la importancia de reducir la dependencia del gas natural importado, particularmente de Estados Unidos, y recuperar el potencial productivo de regiones como la Cuenca de Burgos, que durante décadas fue una de las principales zonas productoras de gas natural del país.

Recordó que la crisis energética de febrero de 2021, ocasionada por las condiciones climáticas extremas en Texas, evidenció la vulnerabilidad que representa depender del suministro externo y sus consecuencias para las familias, la industria y la actividad económica del norte de México: “el gas dejó de llegar, cuatro estados se quedaron sin luz y las fábricas pararon. Ahí entendimos que la soberanía energética es una necesidad real.”

En ese sentido, destacó la relevancia de que el Gobierno de México impulsa estudios científicos sobre el potencial de los yacimientos no convencionales, con responsabilidad ambiental, rigor técnico y garantías para proteger el agua de consumo humano, un recurso especialmente sensible para las comunidades tamaulipecas.

Sosa Ruíz también subrayó la importancia de fortalecer la infraestructura de PEMEX y garantizar el mantenimiento y la seguridad operativa de las instalaciones petroleras, particularmente en la refinería Francisco I. Madero, cuya actividad representa una fuente de empleo y desarrollo para la región.

En este ejercicio de rendición de cuentas, la titular de SENER, Rosa Elena González Escobar, señaló que a dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha logrado recuperar el sector energético para devolverlo al pueblo de México.

La funcionaria federal resaltó las acciones para garantizar la soberanía energética en México, bajo cuatro principios: Rectoría del Estado con planeación vinculante; empresas públicas del estado fuertes, transición energética con inversiones estratégicas y justicia energética en beneficio de los hogares.

Entre los avances presentados destacan el fortalecimiento de la producción nacional de hidrocarburos, la recuperación de la capacidad de refinación, la ampliación de la infraestructura eléctrica, el desarrollo de proyectos de generación renovable y la modernización de los sistemas de transporte y distribución de gas natural.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, entre septiembre de 2025 y junio de 2026 la producción nacional de hidrocarburos líquidos alcanzó un promedio de 1.753 millones de barriles diarios, mientras que la producción de gas natural promedió 4 mil 856 millones de pies cúbicos diarios.

En materia eléctrica, se reportó la entrada en operación de cuatro centrales de ciclo combinado que incorporaron mil 750 megawatts de capacidad, así como el impulso a nuevos proyectos de generación renovable. La CFE mantiene una cobertura de electricidad del 99.8 por ciento de la población, con atención a alrededor de 50 millones de usuarios.

En este ejercicio de rendición de cuentas también estuvieron presentes el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Juan Carlos Carpio Fragoso, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, y funcionarios de la Secretaría quienes la acompañaron en la exposición sobre los avances, resultados y perspectivas del sector.