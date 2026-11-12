Celebra Tamaulipas el Día Nacional del Libro con actividades en sus unidades culturales y dentro del Festival Tamaulipas LEE

-Este 12 de noviembre se celebra en conmemoración al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 12 de 2026.- Desde el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) y su Dirección de Publicaciones y Fomento Literario se promueve la literatura, como una de las grandes apuestas del Gobierno del Estado en temática cultural.

Es por ello que las unidades culturales del ITCA realizaron actividades para conmemorar el Día Nacional del Libro, incluyendo el Festival Tamaulipas Lee, que tendrá actividades hasta el 20 de noviembre en municipios como Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Reynosa, Tampico, Madero, El Mante y Matamoros.

“Celebrar este día es reconocer la literatura como herramienta fundamental para construir sociedades más igualitarias, más críticas y sensibles. Los libros nos permiten abrir nuevas posibilidades y es por ello que, gracias a la encomienda del gobernador Américo Villarreal, seguimos impulsando iniciativas de fomento a la lectura y por supuesto, de apoyo a nuestros autores”, indicó Héctor Romero – Lecanda, director general del ITCA.

El Día Nacional del Libro busca destacar el papel de las publicaciones en el desarrollo cultural y educativo de niños, jóvenes y adultos, por lo que este día se enmarca dentro de las actividades del Festival Tamaulipas Lee, que desde el 9 y hasta el 20 de noviembre, contempla más de 51 actividades por diferentes municipios del estado.

“La segunda edición del Festival Tamaulipas Lee se conforma con la participación de más de 40 autores, promotores de lectura, editores y narradores orales, tanto tamaulipecos como nacionales, que entre talleres, charlas y presentaciones de libros hacen de nuestro estado una sede obligada para la difusión literaria”, expresó Romero-Lecanda.

Actividades para infancias, adultos mayores y personas de todas las edades, además de diversidad de géneros literarios conforman parte de esta edición que, por otra parte, propone talleres y conferencias virtuales para no delimitar su alcance solo a los municipios antes mencionados.

La cartelera de actividades en cada municipio está disponible en las redes sociales del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, así como en las de los municipios participantes.

Además del Festival, durante esta jornada espacios como la Biblioteca Marte R. Gómez y la Biblioteca del Centro Cultural Tamaulipas realizaron actividades para dialogar en torno al Día Nacional del Libro.