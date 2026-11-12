Capacitan e integran Comité de Contraloría Social con beneficiarios del PACMYC

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 12 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la transparencia de los recursos públicos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, capacitó al Comité del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) 2026 en Tamaulipas, a través de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y el Departamento de Contraloría Social.

La funcionaria estatal señaló que el comité quedó integrado por personas beneficiarias del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales con el objetivo de garantizar la transparencia y el seguimiento adecuado de los recursos asignados a los 36 proyectos seleccionados este 2026, que hoy suman 4 millones de pesos invertidos en proyectos de impacto social y pertenencia en distintas regiones del estado, representando un impulso a las expresiones culturales locales, la participación ciudadana y la preservación del patrimonio intangible de las comunidades tamaulipecas.

El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), adscrito a la Secretaría de Bienestar Social, dará seguimiento al cumplimiento de los proyectos ganadores y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la integración de este comité estatal otorga el acompañamiento de Contraloría Social, para asegurar que los recursos públicos se ejerzan con responsabilidad, equidad y apego a la normatividad vigente.

En el evento estuvo presente Paloma Bonfil Sánchez, Directora General Técnica y de investigación de las Culturas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Héctor Romero Lecanda, Director General del ITCA, Gabriela Estefanía Flores Ramírez, Directora de Patrimonio Cultural del ITCA entre otras personalidades.

Pedraza Melo dijo que con estas acciones, la administración a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, otorga transparencia, rendición de cuentas y el impulso a la cultura comunitaria, como parte de una política pública orientada al desarrollo social y cultural sostenible.