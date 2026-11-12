Beneficia Fondo Tamaulipas a mujeres con más de 9 mil créditos para impulsar sus negocios

La Secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, destacó que estos financiamientos respaldan a las mujeres emprendedoras y contribuyen al fortalecimiento de sus negocios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 12 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la actividad económica y ampliar las oportunidades para las mujeres emprendedoras, Fondo Tamaulipas ha otorgado 9 mil 610 créditos a mujeres a través de sus diferentes programas, del 1 de enero de 2023 al 31 de octubre de 2026, con un monto global de 62 millones 933 mil 329 pesos.

La secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, destacó la importancia de estos esquemas de financiamiento para respaldar a las mujeres que emprenden, desarrollan o buscan fortalecer sus negocios, al facilitarles herramientas para impulsar sus actividades productivas.

De acuerdo con el reporte de Fondo Tamaulipas, el programa de Microcréditos registra la mayor participación, con 8 mil 979 créditos otorgados. Asimismo, mediante CrediBienestar se entregaron 222 créditos, por 48 millones 282 mil 850 pesos; Microemprendedor registró 255 créditos, por 11 millones 128 mil 500 pesos; Transformando Mi Negocio sumó 136 apoyos, por un millón 953 mil pesos, y MiPyME Avanza otorgó 18 créditos, por un millón 560 mil pesos.

Flores Garza señaló que el acceso al financiamiento es un elemento importante para fortalecer los negocios, favorecer la actividad económica y generar oportunidades de desarrollo para las mujeres en Tamaulipas.

A través de Fondo Tamaulipas, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso de respaldar a las mujeres emprendedoras y acercarles opciones de financiamiento para fortalecer sus negocios y ampliar sus oportunidades de desarrollo.