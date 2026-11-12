Mejora Gobierno del Estado sistema múltiple de agua potable en Miquihuana

Miquihuana, Tamaulipas.- Noviembre 12 de 2026.- Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Miquihuana, el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya fortalece la infraestructura hidráulica de esta región.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, mencionó que se lleva a cabo el mejoramiento del sistema múltiple de agua potable del estanque Los Eguía-San José del Llano con una inversión mayor a los 18 millones de pesos.

“Estamos rehabilitando el pozo profundo, así como la interconexión de rebombeo 1 y 2 del tanque elevado existente, además de las líneas de conducción, mejoramiento de tanque superficial y ampliación de la red de distribución”, refirió el titular de la dependencia estatal.

Destacó que están nivelando las líneas de conducción, limpiando el camino para la conformación de la capa de revestimiento y excavando para el tendido de tubería de 4 pulgadas de diámetro.

Cepeda Anaya agregó que, con estas labores se busca mejorar el funcionamiento del sistema de distribución y contribuir a que las familias de Miquihuana cuenten con mejores condiciones de acceso al agua un servicio indispensable para el bienestar y desarrollo de la población.