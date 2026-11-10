Tamaulipeca logra medalla de bronce en Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Dakar, Senegal.- Noviembre 10 de 2026.- La atleta tamaulipeca Alison Salinas, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras registrar una marca de 61.52 metros en la prueba de lanzamiento de martillo.

Manuel Virués Lozano, Director General del INDE Tamaulipas, informó que “La oriunda de Matamoros hizo un gran trabajo, quedó solamente detrás de las representantes de Ucrania y China, quienes se quedaron el primero y segundo lugar”.

“Estamos muy contentos por el trabajo de Alison, con este resultado, sumó una presea más para la delegación mexicana, además de poner en alto el nombre de Tamaulipas”, indicó.

Salinas cuenta con una trayectoria destacada en competencias nacionales y centroamericanas, escenarios en los que ha demostrado su capacidad competitiva y consolidado su desarrollo deportivo.

Este resultado es también reflejo del trabajo de preparación y seguimiento al talento deportivo, con el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), instituciones que contribuyen al desarrollo de atletas con proyección nacional e internacional.