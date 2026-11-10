Senado aprueba reformas de servicios reeducativos frente a la violencia contra las mujeres y protección de la privacidad digital: Olga Sosa

Se nombró a nuevo Director General del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y se aprobó inscribir en el muro de honor del Senado al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.— El Senado de la República aprobó reformas a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación para fortalecer la protección de los datos personales y la seguridad en el entorno digital; así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias en materia de servicios reeducativos, informó la Senadora por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruíz.

La primera reforma, tiene como propósito fortalecer la protección de datos personales e impedir que puedan atribuirse a una persona para ser identificada. Así se preserva la integridad de los datos y se avanza hacia una innovación tecnológica de manera responsable y ética.

El dictamen, aprobado por unanimidad, fortalece la protección de datos personales y el derecho a la privacidad digital, igualmente impulsa herramientas de privacidad aplicables al análisis de información, la inteligencia artificial y el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Además favorece servicios públicos digitales más seguros, mayor confianza ciudadana y la modernización tecnológica del Estado, bajo criterios de responsabilidad, legalidad y protección de privacidad.

En el marco de la Sesión Ordinaria, también se discutió y aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias en materia de servicios reeducativos, cuyo propósito es evitar la reincidencia en el maltrato a las mujeres.

Esta reforma tiene como propósito definir el concepto de servicios reeducativos y hacer obligatorios los programas para víctimas y personas agresoras, con perspectiva de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad, para prevenir la reincidiencia y contribuir a erradicar la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.

Entre los argumentos que dieron pie a la reforma destaca la necesidad de mecanismos de prevención adicionales al endurecimiento de penas y sanciones; atender las causas estructurales; estereotipos, prácticas machistas y relaciones desiguales de poder; asimismo y la respuesta institucional debe atender tanto a víctimas como a agresores.

Senado nombra a José Luis Sánchez Cuazitl como director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

El Pleno del Senado de la República eligió a José Luis Sánchez Cuazitl como director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con 112 de los 115 votos emitidos. Tras la elección, rindió protesta ante la Cámara de Senadores.

La designación se concretó después de aprobar el dictamen de idoneidad de la terna propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con ello, el Senado completó el procedimiento para definir a la persona que encabezará el organismo por un periodo de seis años.

Sánchez Cuazitl es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Antes de su designación se desempeñaba como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Su trayectoria incluye responsabilidades jurídicas y laborales en el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional, así como cargos en la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El nuevo titular tendrá a su cargo una institución central para la justicia laboral: conciliar conflictos de competencia federal, registrar sindicatos y contratos colectivos, y verificar que los procesos de democracia sindical reflejen la voluntad de las personas trabajadoras.

Inscribirán con letras de oro en el Senado el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

A propuesta de la Comisión de Gobernación el Pleno del Senado aprobó inscribir con letras doradas el nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Muro de Honor del salón de sesiones del Senado. El homenaje reconoce su contribución a la apertura democrática y a la pluralidad política de México.