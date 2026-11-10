Recomienda SST medidas preventivas para la temporada invernal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2026.- Con los cambios de temperatura, las infecciones respiratorias se llegan a incrementar considerablemente, por ello el Secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, exhortó a la población a acudir a las unidades médicas a aplicarse los biológicos que protegen contra los padecimientos propios de la temporada como influenza, COVID-19 y neumococo.

El titular de la dependencia estatal informó que, se tiene un avance de aplicación del 19 por ciento de la vacuna contra influenza y el 6 por ciento para COVID-19. Por ello, reiteró el llamado para aplicarse estas vacunas antes de que se presenten las temperaturas más bajas en la entidad y evitar complicaciones de este tipo de enfermedades.

“En la temporada invernal, como es esperado, el impacto clínico se concentra en niños menores de cinco años, así como en adultos mayores de 65 años, y en este contexto es importante prepararnos para este periodo, no solo para un incremento de las infecciones respiratorias agudas, sino para los picos de demanda hospitalaria que podrían poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de salud”, señaló.

Dijo que los meses con mayor actividad y los descensos más severos de temperatura, se esperan en noviembre y diciembre, así como en enero y febrero, por ello el gobierno de Américo Villarreal Anaya destina recursos y se fortalecen las acciones preventivas como la vacunación a la población de riesgo contra los agentes patógenos esperados, así como en la atención en las unidades médicas para facilitar el actuar en la atención de la población.

Cabe mencionar que, de los casos confirmados de enfermedades respiratorias virales, el 26 por ciento corresponden a influenza AH3; el 17 por ciento a AH1N1; y el 35 por ciento de COVID-19. La tendencia de casos de COVID-19 ha sido a la baja, en comparación con 2025 y actualmente se reportan 46 casos confirmados y 73 casos de influenza en lo que va del año 2026; en su mayoría corresponden a la temporada estacional esperada y se mantiene la vigilancia epidemiológica, así como la vacunación en grupos de riesgo.

Como parte de las acciones de prevención, se recomienda aplicar las siguientes medidas: