Promueve Secretaría de las Mujeres prevención de la violencia digital con conferencia de Olimpia Coral Melo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la Secretaría de las Mujeres realizó la conferencia “Ley Olimpia, Violencia digital: lo virtual es real”, impartida por Olimpia Coral Melo, activista y defensora de los derechos digitales de las mujeres, con el propósito de visibilizar las violencias que enfrentan las mujeres en los entornos digitales y dar a conocer los derechos que las protegen, informó Marcia Benavides Villafranca.

Durante su participación, Olimpia Coral Melo destacó la importancia de reconocer y nombrar la violencia digital, así como de escuchar y creerles a las víctimas, señalando que este último acto representa el primer paso hacia la justicia. Asimismo, compartió reflexiones sobre la defensa de los derechos de las mujeres y la necesidad de seguir combatiendo las violencias de género.

La funcionaria estatal, dijo que con estas actividades, la Secretaría de las Mujeres mantiene espacios de información y reflexión para visibilizar las violencias y promover el respeto a los derechos de las mujeres, en sintonía con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya.