POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El PRI, ni en liquidación y mucho menos en extinción

Para muchos, el PRI es en este momento una franquicia en proceso de liquidación, por su parte el dirigente nacional del instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas, rechaza que pueda haber una extinción, y al mismo tiempo exige cambios en la presidencia del INE, donde cuestiona no sólo su estabilidad, sino la posibilidad de ofrecer certidumbre en los próximos comicios de no haber, una renovación en la principal cabeza del árbitro electoral.

La postura de que el PRI se va a extinguir, obviamente viene de la oposición guinda, si esto fuera totalmente cierto, no debiera preocuparles, sino alegrarles y esperar en silencio el arribo de los hechos. Fomentar esta versión, es parte de una estrategia para frenar que el “muerto resucite”.

Las encuestas realizadas en diferentes estados del país, incluyendo Tamaulipas, arrojan porcentajes de aprobación contrarios a Morena de diferentes partidos, principalmente PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que sumados superan a los números de la Corriente Guinda.

Las alianzas aún no están definidas, pero de llevarse a cabo éstas, cambiaría los pronósticos de Morena, incluso contando con el voto de los que hasta ahora han sido sus aliados (PVEM y PT).

Desde luego, analizadas las tendencias de manera individual, de los ocho partidos concurrentes en los comicios de 2027, Morena va a la cabeza. Pero el Refranero dice: La Unión Hace la Fuerza.

Algunos países a lo largo de la historia, han acuñado esta frase incluyéndose en sus escudos o como lema nacional: “La Unión es la Fuerza”, es un juego de palabras, pero el mensaje es el mismo. Desde hace dos siglos y en diferentes tiempos, naciones como Bulgaria, Bolivia, Bélgica, Malasia, Georgia y Haití han hecho suya esa expresión, y la han incluido en los escudos de armas o como lema nacional de diversas naciones a lo largo de la historia.

EN LA ARENA LEGISLATIVA LUNA DE MIEL MORENA-PVEM-PT.- Estas alianzas que se estarán dando en el terreno político, son ajenas al amasiato que se da en la Cámara de Diputados, donde los acuerdos son “trabajados” bajo pactos económicos-financieros.

Así es como este martes se aprobó en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 con 372 votos provenientes de la alianza Morena-PVEM-PT y Movimiento Ciudadano, donde el PAN y el PRI sumaron 102 votos en contra.

Los partidos políticos están representados en la Cámara Baja de la siguiente manera: Morena 255 de las 500 curules, PAN 69 diputaciones; PVEM 61; PT 49; PRI 36; MC 29 y un diputado sin partido (independiente).

Morena debe estar cuidado mucho a sus legisladores porque con 6 que se les insubordinen, perdería el control de la Cámara.

CON AMÉRICO SE CONSOLIDA LA GUARDIA ESTATAL. – En el 4º Aniversario de la Guardia Estatal, el gobernador Américo Villarreal Anaya, reconoció el esfuerzo y entrega de sus integrantes en favor de los tamaulipecos, y dejó constancia de ello al entregarles oficios de ascensos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que destacaron por una mayor puntuación en la promoción de grados 2026, así como reconocimientos y estímulos al personal más sobresaliente.

La ceremonia tuvo lugar en el complejo de Seguridad Pública, ahí el gobernador dio el banderazo de salida de 54 vehículos tipo pick up que serán distribuidos a tránsito estatal, estaciones seguras y delegaciones municipales.

El gobernador Villarreal Anaya celebró, que, a cuatro años de su creación, la Guardia Estatal sea hoy una institución a la altura, con criterios éticos, respetuosa de los derechos humanos, y con elementos profesionales que aprecian y valoran la vocación de servicio y que además han contribuido para que Tamaulipas destaque entre las entidades con mejores índices de seguridad.

En su mensaje el mandatario expresó que, “después de cuatro años, veo con orgullo que hoy tenemos una institución a la altura como la imaginamos, que mejora su capacidad operativa y que al mismo tiempo la pone al servicio de la población con humanismo y empatía, con responsabilidad social y con un fuerte espíritu de cuerpo y de cohesión, para que sea la ley y el estado de Derecho lo que legitime tanto su autoridad como su desempeño”.

GATTÁS, ACCIONES PARA CONSERVAR LA IMAGEN URBANA. – Sin duda el gobierno de Lalo Gattás, tiene una permanente atención en el mantenimiento de la imagen urbana de la ciudad capital, para ello no escatiman esfuerzos en limpieza y la conservación de los espacios públicos. Una ciudad agradable contribuye a crear un ambiente de calidad para el desarrollo de la vida de los victorenses.

En ese propósito la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, y el personal del área de Parques y Jardines, desarrolla una intensa jornada de limpieza en distintos sectores de la ciudad, bajo una ruta programada, en cumplimiento de las instrucciones del alcalde se mantienen en buenas condiciones las vialidades y áreas verdes.

Es frecuente encontrar a las cuadrillas municipales haciendo labores de chapoleo, poda, recolección de basura, retiro de escombro y limpieza de calles en importantes sectores. Avenidas principales como el libramiento Naciones Unidas, la avenida Tamaulipas o el bulevar Fidel Velázquez, son una y otra vez, objeto de estas acciones de limpieza.

Lo único que falta, pero no le corresponde al municipio, sino a los concesionarios y operadores del Sistema Ferroviario Mexicano, es limpiar la zona de las vías, donde crecen matorrales que afecta la visibilidad en los cruceros, además de lo que representan como centro de desarrollo de mosquitos.

Pero lo que sí le corresponde al Municipio es hacer un llamado a estos concesionarios para que lleven a cabo la limpieza en las zonas de las vías. Ojalá y tomen cartas en el asunto..