Participa Tamaulipas en reunión nacional de turismo para definir la ruta hacia 2027

–Representantes turísticos de las 32 entidades del país se reúnen en Jalisco



Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2026.- Bajo el eje central del Turismo de Negocios y de Reuniones, las secretarias y secretarios de Turismo de los 32 estados, encabezados por la secretaria federal Josefina Rodríguez Zamora, se reunieron para trazar la ruta hacia 2027 y convertir los retos en oportunidades.

En un ambiente de visión compartida, las y los titulares de Turismo intercambiaron estrategias, alianzas y compromisos concretos para que México no solo crezca, sino que lidere.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que solo trabajando en equipo y de forma coordinada, el país podrá consolidarse como potencia turística.

“Durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya impulsamos y consolidamos el turismo en estrecha colaboración con el Gobierno de México”, refirió.

Añadió, “Por ello debemos trabajar por un solo México, una sola voz, un solo futuro, impulsando el turismo de reuniones, de negocios y más, la coordinación es la clave y 2027 es la meta”.

Rodríguez Zamora destacó el valor del turismo de reuniones y de las ferias internacionales para atraer inversión, generar empleos de calidad y potenciar la derrama económica en todos los destinos.