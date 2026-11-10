Lleva DIF Tamaulipas la brigada Transformando Familias a Valle Hermoso

Habitantes del Poblado Anáhuac recibieron servicios gratuitos y a bajo costo, así como apoyos de distintas dependencias de los gobiernos estatal, federal y municipal

Valle Hermoso, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2026.- La brigada Transformando Familias, impulsada por el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llegó al poblado Anáhuac para acercar programas, servicios y apoyos gubernamentales a las familias de esta y otras comunidades aledañas.

Esta iniciativa articula la oferta institucional del Gobierno de Tamaulipas, algunas dependencias del Gobierno de México y autoridades municipales, mediante servicios gratuitos y a bajo costo que permiten atender las necesidades de las familias y comunidades que, debido a su ubicación geográfica, tienen mayores dificultades para acceder a estos beneficios.

La jornada fue encabezada por la doctora Patricia Eugenia Lara Ayala, Directora General del Sistema DIF Tamaulipas, quien recorrió los módulos instalados para supervisar la prestación de los servicios que ofrecieron las dependencias participantes en beneficio de las y los habitantes de Valle Hermoso.

Como parte de las acciones, Lara Ayala realizó la entrega simbólica de 100 tinacos y 108 paquetes de materiales para construcción, proporcionados por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU). También se entregaron actas de nacimiento a personas adultas mayores que no contaban con este documento, mediante el Registro Civil, así como aparatos auditivos y funcionales a través de las áreas de Audiología y Atención Ciudadana del DIF Tamaulipas.

Durante 2026, las brigadas Transformando Familias han llegado a comunidades de los Municipios de Abasolo, Llera, Antiguo y Nuevo Morelos, González, Jiménez, Ciudad Madero y Valle Hermoso. Próximamente, el despliegue llegará a Río Bravo y posteriormente a Güémez, con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios y beneficiar a más familias de Tamaulipas.

Con estas jornadas, el DIF Tamaulipas y las distintas instancias de gobierno fortalecen el trabajo coordinado para acercar servicios, apoyos y oportunidades a quienes más lo necesitan, contribuyendo al bienestar de las familias y a la construcción de comunidades con mejores condiciones de vida.