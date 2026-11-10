Por: Raúl Terrazas Barraza

Preferencias de papel

Hasta ahora, las preferencias ciudadanas a favor de tal o cual candidata o candidato a cargos de elección que se disputan en el proceso 2026-2027, cuyas votaciones se realizarán el primer domingo de junio próximo, son de papel.

Encuestas van y vienen con una característica que la población tiene bien identificada: resultan favorables para quienes las ordenan y las pagan. Sin embargo, todavía el interés real de quienes tienen credencial para votar con fotografía no responde a la verdadera inclinación social.

Desde luego, esta condición realista de las preferencias ciudadanas hacia las personas que pretenden candidaturas no equivale a pensar que las inversiones que llevaron a cabo para que alguien más les dijera que no se rajen, que sigan en la ruta de una candidatura, fueron inútiles. De paso, también moldearon su ego político y los hubo que se consideran ya invencibles, pese a que el tiempo para las votaciones aún está distante.

Sin ánimo de desanimar a nadie, pero plantados en la realidad, a la gente todavía no le interesa candidatura alguna. No desean que quienes se mueven en la política les echen a perder las últimas semanas o quincenas del año, ni tampoco que se metan con sus planes para el Buen Fin o con el festejo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

Mucho menos con las posadas de diciembre, que se realizan durante varias semanas; el inicio de las vacaciones de esta época; la Navidad, y que no les echen a perder el Año Nuevo, porque comenzará el 2027 y quizá, después de la Rosca de Reyes, podrían voltear a ver a las y los políticos desesperados que se sienten dueños de la preferencia política de las y los ciudadanos, misma que, a ciencia cierta, es de papel.

En infinidad de ocasiones, los resultados de las encuestas realizadas con muchos meses de anticipación a la fecha en la cual los responsables de los partidos políticos tienen que designar a sus candidatos establecen márgenes muy amplios a favor de quien paga el estudio y dejan por la calle de la amargura a sus presuntos contrincantes. Por ello, a la hora del conteo de votos en las urnas, sucede que aquellos de las preferencias infladas perdieron o ganaron apenas por un puñado de sufragios.

En el caso de Ciudad Victoria, aunque haya quienes piden piso parejo, otros que esperan la designación de manera vertical, unos que no creen en los formatos que tienen los partidos para decidir candidaturas y quienes luchan todos los días para mantenerse activos en el ambiente político.

Además, los hay que ni sufren ni se acongojan, porque saben que pactaron sus nominaciones desde hace mucho tiempo y no dudan que les cumplirán.

La realidad es que todavía los habitantes de Ciudad Victoria no ubican al candidato requerido para que la capital del estado sea una gran ciudad, en el entendido de que tienen muy claro que no deben cometer el error de los últimos 12 años y creer en personas que no dieron el ancho.

Los otros

El gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, entregó más de medio centenar de unidades nuevas a la Guardia Estatal, en un evento en el cual se conmemoró el cuarto aniversario de la creación de esa corporación que está sumada a las tareas de seguridad pública junto con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

La coordinación estatal y el trabajo de las Mesas para la Paz, que preside el propio gobernador semana tras semana, permiten mejorar indicadores, entre los que destaca el de la incidencia delictiva, que en Tamaulipas ha disminuido 22.5 por ciento en 2026 respecto del año pasado, de acuerdo con el informe presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La disminución constante derivada del tratamiento que en Tamaulipas se da a la seguridad pública precisa que, al analizar las estadísticas de los últimos ocho años, el impacto es significativo, ya que la incidencia delictiva se ha reducido en grandes proporciones, cerca de un 90 por ciento, si se toma en cuenta que antes había 130 homicidios por mes y que, en el primer tercio de este noviembre, solo se contabilizan dos.

Villarreal Anaya ha dicho que no cambiará su esquema de atención a la seguridad pública porque la estrategia estatal, alineada a la federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado resultados y debe mantenerse de forma continua para atender el mayor reclamo de las y los tamaulipecos, que es la seguridad.

Por allá, en el sur de la entidad, se lleva a cabo el Foro Estatal de Protección Civil, cuya finalidad es mejorar la preparación y la respuesta en momentos de emergencia, actualizar conocimientos y compartir experiencias entre personas dedicadas a esta gran tarea.

Estuvieron para echar a andar los trabajos del foro el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente; el titular de Protección Civil de Tampico, y el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez.

La idea común es que, a mayor preparación, se contará con instituciones de Protección Civil más eficientes, profesionales, equipadas y con gran capacidad de coordinación para estar cerca de la gente siempre que se les necesite y se realicen bajo el principio del humanismo que enmarca el Gobernado, Doctor Américo Villarreal Anaya.

Acuden al foro responsables de Protección Civil de los municipios del estado, personas que trabajan en servicios de emergencia y aquellas que colaboran en empresas y dependencias públicas en materia de protección civil, así como consultores e instructores, para ampliar sus conocimientos sobre la normatividad y el enfoque técnico y humano en la atención de emergencias.