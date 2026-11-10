Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Los favoritos del Altiplano Tamaulipeco

En el Altiplano Tamaulipeco ya se habla del 2027. En Tula hay varios que levantaron la mano, pero solo uno llegará a la meta. En Bustamante, Maricela Rodríguez González “La Güera”, sigue conversando con todo mundo. Y en Miquihuana, si alguien le ofrece un pronóstico seguro, primero pregúntele de qué lado de la sierra viene y no hay más que del Ejido La Perdida.

En Tula, René Lara Cisneros lleva mano para la presidencia municipal de este municipio y hay varios tiradores, pero el actual alcalde sigue siendo el gran favorito de acuerdo a las encuestas y va por la reelección. Su ventaja está en la experiencia y en la posibilidad de sentar a la misma mesa a los referentes de Morena y a quienes se anotaron y de más. Porque una cosa es salir bien de una encuesta y otra, más trabajosa, es salir de ella con el partido unido. Lara Cisneros tiene interlocución con el gobierno de Américo Villarreal Anaya, su prueba dentro de Morena será construir un acuerdo entre los grupos locales y sumar a quienes tienen diálogo con la dirigencia nacional. Si consigue que los que hoy compiten mañana caminen juntos, llegará fuerte a la elección y no hay duda que así será.

Manuel Báez Martínez de Jaumave, sigue en los ejidos sin parar, va solo y sigue haciendo lo suyo. Así se le ve escuchando y manteniendo el contacto directo con las comunidades. Ese trabajo de todos los días le da a Morena su carta más fuerte. Va por la reelección y tiene derecho. En pocas palabras, para cuando otros apenas anden preguntando cómo llegar al ejido, a él ya le habrán servido el café.

La talentosa Sindy Paouleth Monita Ramírez de Palmillas, ganó la alcaldía en 2024 por el Partido del Trabajo. Ahora Morena la lleva como su abanderada y tiene una de sus mejores apuestas en el Altiplano. El apellido Monita lleva tiempo en la política municipal y conserva arraigo entre los votantes. Sindy, además, ha sabido cultivar trato propio con la gente. Ahí está la sorpresa que podría darse en Palmillas. Si cambia la sigla en la boleta, buena parte del electorado ya sabe a quién está viendo y no hay equivocación.

En Bustamante Maricela Rodríguez “La Güera” tiene voto propio. En este municipio se le complica el panorama a Morena y a los Verdes también. La Güera o Chela como le dicen por allá de cariño es la favorita si vuelve a competir por el PAN o por el PRI. En ese municipio pesa mucho quién pide el voto, y ella ha hecho política de la que exige paciencia. Teje fino, conversa con los de todos los colores y sabe mantener abierta la puerta después de una diferencia. Se le ha visto dialogar con el gobernador Américo Villarreal Anaya y mantener una relación institucional con su administración. La Güera puede sentarse con los guindas y al día siguiente saludar a los azules con la misma naturalidad. Esa capacidad de entenderse con todos ayuda a explicar por qué su fortaleza electoral lleva nombre y apellido.

En Miquihuana la moneda sigue en el aire. Ahí aun gobierna la que se dice enfermera y no sabe poner una inyección Gladis Magalis Vargas Rangel, más conocida como “La Potra”. En 2024, la coalición PAN–PRI ganó con 1,392 votos y la doctora Eunice Guzmán Torres por el Verde, quedó en segundo lugar con 560, y Morena obtuvo 477. El resultado le da al PAN una base importante, aunque todavía falta ver cómo resuelve su sucesión; si en esa conversación llega a aparecer una opción familiar, tendrá que pasar por las reglas estatales contra el nepotismo electoral que aplica ya en 2027. Así que del plato a la boca…

La doctora Eunice tendría que recuperar presencia si quiere volver a disputar la alcaldía. Por otro lado vale la pena mirar al ex alcalde Matías Meléndez Cruz, muy querido por cierto en el municipio. Tiene oficio, sabe conversar, operar con los grupos locales y tiene el carácter para intentar reunir a quienes en la pasada elección caminaron por separado. Si logra eso, el orgullo del ejido La Perdida puede dar una pelea mucho más competitiva en la sierra. ¡Aguas, porque por ahí va! Y todo hace suponer que va por el PT.

En cuanto a las diputaciones, sobre todo al Distrito Federal Electoral 05 con cabecera en Victoria. Lo que se mueve entre Victoria y el Altiplano en el proceso interno de Morena ya se hicieron públicos dos nombres para este cargo de elección popular. Eduardo “Lalo” Gattás y Román Bock. En los municipios del Altiplano, quien se ha hecho presente es Bock, dirigente migrante tamaulipeco que lleva años recorriendo la región. Esa constancia le da una ventaja territorial en esta parte del distrito, aunque Lalo tiene mucha presencia en la capital tamaulipeca y alrededores. Así que hagan sus apuestas señores.

También hay que seguirle la pista a Luis Gerardo Illoldi Reyes, ex secretario del Trabajo. Su ruta pasa por la alcaldía de Victoria, pero si la definición municipal se acomoda de otra manera, podría entrar en la conversación por una diputación local o federal. Y si Pepe Braña queda fuera de la contienda por la alcaldía, buscaría otro periodo en el 05 sería una posibilidad para el actual diputado federal. Por lo pronto, en Victoria seguirán haciendo cuentas de cómo van los gallos, sobre todo de Morena. En el Altiplano, mientras tanto, la gente ya empezó a hacer memoria de quién se ha sentado a platicar con ellos y quién vuelve después de la primera visita. Esa cuenta también sale en las urnas.

NOTAS CORTAS

1.- La carismática Socorro ‘Coco’ García Castillo, tras registrarse como aspirante a la Coordinación Municipal en Tula, participó en Asambleas Informativas en diversas comunidades locales con el fin de fortalecer las bases del movimiento. Dijo que, con unidad, participación y convicción, seguimos caminando junto a nuestra gente, porque la transformación se construye desde el territorio y de la mano del pueblo. ¡Tula, Tamaulipas, es parte de esta gran transformación!, agregó.

2.- Un chiste para cerrar:

Que un ex alcalde del altiplano tamaulipeco estaba en un restaurante de lujo de mariscos en Victoria y el ex edil se encontraba con una dama impresionante al lado. Llega el mesero -¿Qué van a tomar los señores? -A mí me pone unos Camarones a la Diabla y una botella de vino tinto de la mejor marca… Sí señor, y a su mujer ¿qué le pongo? -Póngale un Fax y dígale que me la estoy pasando a toda madre. Y te vienes por la propina.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco