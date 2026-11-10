Consolida Américo Guardia Estatal profesional y cercana a la ciudadanía; entrega 54 nuevas unidades

-Sus elementos han contribuido a la disminución de un 22 por ciento en los delitos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya celebró que a cuatro años de su creación, la Guardia Estatal es hoy una institución a la altura, con criterios éticos, respetuosa de los derechos humanos, y con elementos profesionales que aprecian y valoran la vocación de servicio y que además han contribuido para que Tamaulipas destaque entre las entidades con mejores índices de seguridad.

“Después de cuatro años, veo con orgullo que hoy tenemos una institución a la altura como la imaginamos, que mejora su capacidad operativa y que al mismo tiempo la pone al servicio de la población con humanismo y empatía, con responsabilidad social y con un fuerte espíritu de cuerpo y de cohesión, para que sea la ley y el estado de Derecho lo que legitime tanto su autoridad como su desempeño”, dijo.

Al asistir a la ceremonia para conmemorar el Cuarto Aniversario de la Guardia Estatal, celebrada en el complejo de Seguridad Pública, el gobernador dio el banderazo de salida de 54 vehículos tipo pick up que serán distribuidos a tránsito estatal, estaciones seguras y delegaciones municipales.

Además, destacó los avances que dio a conocer, esta mañana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con una reducción de 22% en los hechos delictivos de enero a octubre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Continuamos avanzando gracias a su fuerza, esfuerzo y a su permanencia en sus labores y disciplina, y que estoy seguro que cada vez nuestra población lo destaca y lo valora más”, dijo.

Recordó que la creación de la Guardia Estatal en su momento, se convirtió en uno de los pilares más importantes del cambio de estrategia de seguridad y paz que exigía el pueblo de Tamaulipas debido al fuerte distanciamiento que había de la corporación y sus elementos hacia el pueblo de Tamaulipas, “en lugar de procurar la paz y proteger sembraban miedo y propiciaban la violencia”, mencionó.

“Hoy estamos aquí para comprobar que se ha conseguido y para honrar su fortaleza institucional, su proceso de madurez, así como para celebrar la vocación y el servicio que ustedes aportan a Tamaulipas porque en su día a día, en su sacrificio permanente aportan mucho a la tranquilidad de las familias, a las libertades que disfrutamos, a las mejores condiciones para producir y trabajar en paz y para que podamos vivir todas y todos bajo la protección y la certeza de un estado de Derecho y de un bienestar que se consolida con justicia en todo nuestro territorio y eso debe celebrarse y reconocerse”, apuntó.

Durante la ceremonia, entregó oficios de ascensos a elementos que obtuvieron la mayor puntuación en la promoción de grados 2026, así como reconocimientos y estímulos al personal más destacado en esta secretaría.

El Secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo, expresó el reconocimiento al gobernador Américo Villarreal por el respaldo permanente que ha brindado a esta secretaría y particularmente a la Guardia Estatal.

“Su compromiso con la seguridad pública se ha traducido en el fortalecimiento del equipamiento, uniformes, actualizaciones tecnológicas, la entrega de nuevas patrullas, vehículos tácticos, uniformes y equipo, así como en acciones encaminadas a mejorar las condiciones en las que los nuestros elementos desempeñan su función”, mencionó.

Aseguró que estas herramientas, no representan solamente una mejora en la capacidad operativa de la corporación, sino que son una muestra de que este gobierno reconoce el valor de sus policías para cumplir su misión y del esfuerzo con visión humanista que impulsa el gobierno de Tamaulipas de que la seguridad pública debe ejercerse con firmeza, pero también con sensibilidad social, respeto a la dignidad humana y estricto apego a la legalidad.

A nombre de la Guardia Estatal, la policía segundo “A”, Daisy Marisol González Hernández, expresó su agradecimiento al gobernador del Estado por impulsar el desarrollo profesional de quienes integran esta institución y por brindarles la oportunidad de continuar creciendo dentro de la carrera policial.

En el evento se colocó una ofrenda floral y se montó guardia de honor en el “Muro de los Caídos”, con una salva que estuvo a cargo por primera ocasión de una sección de mujeres de la Guardia Estatal.

Al término del evento, el gobernador realizó un recorrido por los diferentes stands en donde se presentó una demostración de las diversas actividades que realiza la Secretaría de Seguridad Pública en su labor de vinculación con la sociedad tamaulipeca, contando con la asistencia de alumnos de instituciones educativas.

También acompañaron al gobernador : Héctor Joel Villegas González, Secretario General de Gobierno; José Fernando Vargas Delgado, Comandante interino de la 48ª. Zona Militar; Francisco Figuereo Corona, Comandante del Sector Naval La Pesca; Daniel Lugo, en representación de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional; Tania Contreras López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, y Eduardo Govea Orozco, Fiscal General de Justicia del Estado.