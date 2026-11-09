Senadora Olga Sosa impulsa a las mujeres empresarias y reconocer la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas

Legisladora de Morena, propone reconocer el legado de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Cdmx. La Senadora Olga Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Morena, ingresó tres iniciativas derivadas de la escucha permanante con el pueblo de Tamaulipas. Las propuestas reafirman las causas que ha defendido la senadora morenista de reducir desigualdades e impulsar a las mujeres, proteger a los usuarios frente a abusos en las llamadas monta deudas y reconocer la trayectoria del Ingeniero Cárdenas Solórzano.

La senadora Sosa Ruíz informó que de acuerdo con el Banco de México, en 2024 las mujeres representaron cerca de 30.6% de las personas acreditadas empresariales, pero apenas alrededor de 24% del saldo del crédito, pese a tener menores tasas de incumplimiento. “Es una brecha de acceso, no de desempeño”, aseveró.

Bajo ese contexto, propuso una reforma a Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Ley de Comercio Exterior, para que las empresas lideradas por mujeres cuenten con instrumentos concretos de financiamiento, capacitación y acompañamiento. Además, la reforma establece que la Secretaría de Economía a publicar cada año un informe desagregado por entidad federativa, tamaño de empresa y sector, e incorpora la perspectiva de género en los programas de fomento a las exportaciones.

En una segunda iniciativa en materia de prevención de monta deudas, la senadora Olga Sosa propuso reformar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, contemplando un Registro de Prestadores de Servicios Financieros que permita identificar, de forma gratuita y de fácil consulta, a las entidades autorizadas y sus medios digitales, además de facultar a la CONDUSEF para atender, orientar y canalizar de manera prioritaria a las personas afectadas.

Finalmente, en el marco del deceso del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fallecido en la Ciudad de México en 2026, a los 92 años, la senadora tamaulipeca propuso la inculusión en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha del 28 de octubre para que la Bandera Nacional se ice a media asta en memoria del líder histórico de la izquierda mexicana.

La senadora Sosa Ruíz recuperó el sentir de la Presidenta Claudia Sheinbaum al lamentar su fallecimiento y al reconocer su crucial papel en la transformación de la vida política del país. El ingeniero había aceptado en marzo de 2026 ser presidente honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo, en reconocimiento a su defensa de la soberanía energética de México.