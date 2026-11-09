Rebasa Tamaulipas los 15 mil empleos colocados y proyecta fortalecer las oportunidades laborales en 2027

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 09 de 2026.- El fortalecimiento de las oportunidades laborales y el crecimiento económico de Tamaulipas, impulsados por las gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya para atraer nuevas inversiones, permitirán que la entidad cierre el año con resultados superiores a las metas establecidas en materia de colocación laboral, consolidando las acciones para vincular a más personas con empleos formales.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, informó que Tamaulipas concluirá el año con más de 15 mil personas colocadas a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), superando la meta alcanzada durante el año anterior, cuando se registraron cerca de 13 mil incorporaciones al mercado laboral.

Destacó que estos resultados representan un avance en las estrategias de vinculación entre empresas y buscadores de empleo, particularmente en sectores que mantienen una creciente demanda de personal, como el industrial, con perfiles especializados en soldadura, así como el transporte, actividades que han registrado un mayor dinamismo en el estado.

Asimismo, señaló que las expectativas de crecimiento económico y la llegada de nuevas inversiones abren oportunidades para fortalecer la generación de puestos de trabajo. En materia de seguridad social, indicó que se prevé cerrar el año con aproximadamente 690 mil registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Respecto a los objetivos para el próximo año, Reséndez Gómez adelantó que la Secretaría del Trabajo ya trabaja en la definición de nuevas metas, con la intención de superar las más de 15 mil colocaciones que se alcanzarán durante el presente ejercicio, tomando como referencia un objetivo de 16 mil incorporaciones laborales.

Por último, dijo que con estos resultados y nuevas proyecciones, Tamaulipas refrenda el compromiso de ampliar las oportunidades de empleo, fortalecer la vinculación laboral y generar mejores condiciones para las familias, bajo los principios del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.