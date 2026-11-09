Realizó Secretaría de las Mujeres primer encuentro estatal con sociedad civil

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 09 de 2026.- Con la participación de organizaciones, asociaciones y colectivas de mujeres, la Secretaría de las Mujeres realizó el Primer Encuentro Estatal “Unidas por la Igualdad: Gobierno y Sociedad Civil”, un espacio de diálogo para compartir experiencias y construir propuestas en favor de la igualdad sustantiva en Tamaulipas, informó Marcia Benavides Villafranca, Secretaria de las Mujeres.

La titular destacó que mediante mesas de trabajo con representantes de distintas dependencias competentes en materia de mujeres, las participantes compartieron experiencias y conocimientos, además de plantear propuestas para identificar necesidades y mejorar la respuesta institucional.

Agregó que la secretaría busca mantener abiertos los canales de comunicación con la sociedad civil e incorporar sus aportaciones en el diseño de acciones y políticas públicas dirigidas a las mujeres.

El encuentro también contó con la participación de Olimpia Coral Melo, activista por los derechos digitales de las mujeres, quien compartió reflexiones sobre las desigualdades que aún persisten y las violencias de género.

Benavides Villafranca señaló que con este primer encuentro, la Secretaría de las Mujeres refrenda la importancia del trabajo colaborativo entre gobierno y sociedad civil, en concordancia con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, para avanzar en la igualdad sustantiva y atender los retos que enfrentan las mujeres en Tamaulipas.