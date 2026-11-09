Realiza INJUVE sesión de selección de ganadores de la convocatoria “Inspirarte 2026”

-Para reconocer la creatividad y el talento de la juventud tamaulipeca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 09 de 2026.- El Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo la sesión de evaluación del jurado calificador de la convocatoria “Inspirarte 2026”, con el propósito de elegir las obras y diseños ganadores que darán forma a las estatuillas oficiales. Estos galardones artesanales y artísticos serán entregados a las y los jóvenes más destacados del estado durante el próximo Premio Estatal de la Juventud 2026.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por Oscar Azael Rodríguez Perales, Director General del INJUVE, en estrecha colaboración con especialistas del ámbito cultural. El comité contó con la participación de Valeria Reyna Briones, directora de la Casa del Arte en Ciudad Victoria; José Damián Aviña Garza, coordinador de Comunicación Social del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA); Esther González Alvarado, auxiliar administrativo de la Dirección de Desarrollo Cultural; y la artista independiente Karla Lucero de la Rosa Chapa.

Durante la jornada, los evaluadores analizaron a detalle cada propuesta presentada conforme a las reglas de operación del certamen. El proceso incluyó la exposición de las áreas de participación, la verificación estricta de las especificaciones técnicas y la deliberación de los argumentos estéticos que fundamentaron el veredicto final.

Bajo criterios estrictos, transparentes y democráticos, se seleccionaron 20 prototipos representativos creados por talentos procedentes de diversos municipios. Entre los participantes destacan creativos originarios de Nuevo Laredo, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, San Fernando, Valle Hermoso, Ciudad Victoria, Padilla, Nueva Ciudad Guerrero, Tula, El Mante, Altamira y Tampico, garantizando una cobertura territorial equitativa de las diez temáticas abordadas.

Cada una de las piezas seleccionadas recibirá un estímulo económico de 5 mil pesos como incentivo a su capacidad técnica e identidad artística. Este proyecto integral, operado coordinadamente entre el INJUVE y la Secretaría del Trabajo, reafirma la premisa de visibilizar áreas prioritarias como la inclusión, el cuidado ambiental, la ciencia, la tecnología y el compromiso humanista.

Al concluir las actividades, Rodríguez Perales expresó su agradecimiento a los miembros del jurado por su profesionalismo y dedicación hacia las juventudes. Con estas acciones, el INJUVE refrenda la visión transformadora impulsada por el gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, de respaldar el desarrollo integral, la libertad creativa y la proyección pública de las y los jóvenes de Tamaulipas.