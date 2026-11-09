Fortalecerán autoridades educativas la estrategia del ABC de las Emociones en las escuelas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 09 de 2026.- Con el objetivo de conocer sus avances y fortalecer su implementación, autoridades educativas de los estados se reunirán con Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, para revisar la estrategia ABC de las Emociones, informó Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación de Tamaulipas.

“Vamos a revisar la segunda parte de la estrategia del ABC de las Emociones. Tenemos que seguir trabajando, apenas va llegando el programa”, expresó el titular de la dependencia educativa.

Precisó que una parte muy importante para el éxito de esta estrategia es el acompañamiento que brindan las familias a las y los estudiantes. “Aquí apelar mucho también a los padres de familia que nos ayuden, que coadyuven, también hay formación para ellos porque esta violencia que se refleja en las escuelas también tiene su consecuencia en las casas, necesitamos que trabajen con nosotros”, enfatizó.

Recalcó la relevancia del ABC de las Emociones, cuyo objetivo es promover la salud mental y el bienestar socioemocional de adolescentes y jóvenes en las escuelas de educación media superior, nivel en donde se suscitan normalmente los casos de violencia entre estudiantes, principalmente a la hora de la salida de los planteles.

Destacó el compromiso del personal de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) de garantizar que las y los estudiantes cuenten con las mejores condiciones en las escuelas para que se cumpla el objetivo principal: que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de manera exitosa.

Valdez García reconoció el apoyo que el sector educativo estatal ha recibido por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya en esta administración, al impulsar una visión basada en una educación de calidad, humanista, inclusiva y orientada al bienestar, acorde a la transformación que vive nuestro país.