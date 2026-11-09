Es Tamaulipas de los estados con más transparencia y prácticamente sin observaciones de la ASF: Américo

-Asiste gobernador al 25 aniversario de la Auditoría Superior del Estado y anuncia que tendrán nuevas instalaciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 09 de 2026.- Al encabezar la celebración de los 25 años de la Auditoría Superior del Estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que desde el inicio de su administración se hizo del combate frontal a la corrupción uno de los ejes transversales y se definió como una política de Estado; el resultado aseguró, es, que ahora Tamaulipas es de las entidades con mayor transparencia y prácticamente sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Durante el evento en el teatro Amalia González Caballero, acompañado por Javier Octavio Herrera Borunda, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, el gobernador agregó que en Tamaulipas se han asumido las nuevas fórmulas de gestión eficiente, de simplificación, del esfuerzo de la lucha anticorrupción y de las políticas de transparencia que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, reformando, además, la estructura orgánica para la creación de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Hoy nos llena de orgullo que Tamaulipas está objetivamente mejor que antes. Regresa la confianza ciudadana, el pueblo participa al lado de las gestiones de su gobierno, es dueño de los programas del bienestar, recibe los servicios y los bienes que son derechos y la magnitud de la obra pública ha superado administraciones precedentes y llega a todas partes”, expresó.

Tras felicitar a todas y todos los trabajadores de la ASE por este 25 aniversario, aseguró que el Gobierno del Estado respeta su labor, su autonomía, su capacidad técnica y acompaña esta visión ética y profesional que plantean para su futuro.

Agregó que a petición del auditor superior del Estado y por su gestión constante, se cuenta ya con la suficiencia de un terreno y un proyecto ejecutivo y el próximo año se inicia la construcción de las nuevas instalaciones de la Auditoría Superior del Estado.

El diputado federal Javier Octavio Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, celebró que a 25 años de fundación la Auditoría Superior del Estado, siga impulsando la cultura de la rendición de cuentas con la convicción de que el sistema de fiscalización funcione interinstitucionalmente entre la Federación, los estados, los municipios y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Recordó que el pasado mes de junio de este año se firmó el convenio de fiscalización entre la Auditoría Superior y el estado de Tamaulipas, para hacer el trabajo en tierra y poder realmente tipificar las posibles faltas administrativas, calificarlas, solventarlas o en su caso denunciarlas, “lo que estamos buscando es que el ecosistema funcione que no haya espacios de impunidad”, dijo.

Indicó que vienen nuevas reformas, tal como ya lo anticipó la presidenta Claudia Sheinbaum al Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de que cada vez más las Auditorías Superiores de los Estados respondan al reclamo ciudadano que sean más rápidas, prontas y expeditas.

“La actitud que tiene la Auditoría del Estado, es sin duda lo que estamos buscando que se replique en cada una de las entidades del país: que sea un auditoría que tenga resultados pero que sea cercana, que sea humana, que no solo ve lo administrativo, sino ve el desarrollo de las nuevas generaciones, del desarrollo de otras capacidades, impulsa deporte, impulsa salud y hace que la cultura y la rendición de cuentas no se vea como un enemigo de quienes ejercen el gasto, sino como el mejor amigo”, puntualizó.

Por su parte, Francisco Noriega Orozco, Auditor Superior de Tamaulipas hizo un reconocimiento al gobernador, Américo Villarreal por la apertura, disposición y respaldo institucional que su gobierno ha brindado para acompañar las necesidades de una institución que requería modernizarse, llevando a cabo una profunda reingeniería institucional, modificando estructuras, procesos, normatividad, tecnología, formas de trabajo, y también la manera en que una institución pública debe de cuidar y desarrollar a las personas que la integren.

“Ese respaldo ha contribuido a generar condiciones para avanzar en mejoras físicas, tecnológicas, administrativas y especialmente humanas, y lo digo también con claridad, ese acompañamiento se ha desarrollado respetando siempre nuestras actividades constitucionales, la división de poderes y la autonomía técnica y de gestión de esta auditoría”, dijo.

En esta ceremonia se contó también con la presencia de Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, y el diputado Eliphaleth Gómez Lozano, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior y de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.