Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Ánimo, Memo, no decaigas

Ya lo comentamos en la columna anterior. El que ha estado ausente durante los últimos días de esta labor periodística, es el colega y hermano Guillermo Guerrero Martínez, titular del Portal “El Grillo de Sanfer”.

Según sus familiares reportan, enfrenta un problema de salud que lo mantiene en stand-by, y fuera de circulación de esta tarea de informar, que, aunque se sabe, recibe atención oportuna y las expectativas de recuperación ahí van y la lleva. Qué bueno.

El colega de medios, más identificado de la vieja guardia del periodismo, ha recibido mensajes de algunos compañeros de los medios, pero también de personajes políticos que lo identifican.

Los buenos deseos están puestos en que Memo se recupere y pronto pueda regresar a sus actividades periodísticas. Ánimo hermano, no le aflojes y dale pa’ adelante.

NOTAS CORTAS

1.- Según datos precisos dado a conocer por el titular de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Ing. Pedro Cepeda Anaya, este año se llegará a una inversión de 300 millones de pesos en la restauración de carreteras estatales, como parte de las acciones que se llevan a cabo en coordinación con el gobierno federal, para mejorar los caminos de la entidad y tener una mayor seguridad.

2.- El Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, dijo recientemente que, suman ya 6 mil los nombramientos en el sector educativo que se han dado desde que él llegó a dicho cargo; esto en coordinación con la Sección 30 del SNTE que dirige el Profe Arnulfo Rodríguez Treviño. El funcionario estatal reconoció que han sido a su vez muchas las jubilaciones, cambios, enfermedades, articulaciones o movimientos laterales, que obligan a las autoridades educativas a cubrir esos espacios con nuevos docentes. En cuento a la relación con el magisterio tamaulipeco, comentó que es excelente y de trabajo mutuo.

3.- Una de sociales:

La que estuvo de manteles largos este domingo 8 de noviembre, fue la aspirante morenista en Llera, Juany Carmona, donde le llegaron infinidades de buenos deseos y parabienes de amigos y familiares, sobre todo en su aspiración a la Presidencia Municipal de este municipio, pues bien sabemos que es tiempo de mujeres y Juany podría dar la sorpresa. Así que no la pierda de vista ya que seguramente la veremos en la boleta en el 2027 y las encuestas así la vienen posesionando.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.