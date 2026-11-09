Destacan docentes del ITACE por sus prácticas educativas a nivel nacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 09 de 2026.- Por sus aportaciones a la innovación pedagógica y al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, docentes del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) recibieron el Reconocimiento a la Práctica Educativa 2026, otorgado en el marco del Segundo Encuentro Nacional, celebrado en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México.

El Mtro. Manuel Eduardo Hernández Noyola, del plantel Altamira, y la Dra. Nelly Verónica García Coronado, del plantel Matamoros, fueron los docentes galardonados, quienes destacaron por el desarrollo de estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje y contribuyen a la formación integral de las y los estudiantes.

Claudia Anaya Alvarado, directora general del ITACE, felicitó a ambos docentes y destacó que esta distinción refleja su preparación, vocación de servicio y capacidad para impulsar prácticas educativas innovadoras que responden a los retos actuales de la enseñanza.

Indicó que estos logros son resultado del compromiso del personal académico con la mejora continua y se alinean con la visión humanista que impulsan el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para fortalecer la educación y ampliar las oportunidades de desarrollo de las juventudes.

Subrayó que este reconocimiento nacional distingue el talento docente de Tamaulipas y comprueba que se deben promover experiencias educativas que contribuyan a elevar la calidad de la enseñanza y al desarrollo de las nuevas generaciones.