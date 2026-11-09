Destaca Rector de la UAT el legado pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Dámaso Anaya preside ceremonia de toma de protesta de la Dra. Evelia Reséndiz Balderas como directora del plantel para el período 2026-2030, en el marco conmemorativo por el 55 aniversario de la FCEH.

Ciudad Victoria, Tam.- 9 de noviembre de 2026.- En el marco del 55 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH), el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la ceremonia conmemorativa y tomó protesta formal a la Dra. Evelia Reséndiz Balderas como directora de este plantel universitario para el periodo 2026-2030.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya reconoció el legado pedagógico de la institución y el compromiso de formar profesionistas cuyo trabajo multiplica las oportunidades de los demás, ya sea al despertar vocaciones en el aula o al generar conocimiento que resuelva problemas de la sociedad, al tiempo que exhortó a los jóvenes a prepararse para enseñar con sensibilidad, investigar con rigor y defender sus ideas con argumentos al servicio de Tamaulipas.

Asimismo, refrendó el compromiso de la Rectoría para acompañar a la nueva directiva en esta etapa de gestión con apertura, sensibilidad y firmeza, orientada al fortalecimiento de la calidad académica, la investigación y la generación de mayores oportunidades para la comunidad universitaria.

Al asumir la dirección, la Dra. Evelia Reséndiz Balderas agradeció el respaldo del rector y reafirmó que su administración centrará sus esfuerzos en los estudiantes, con el fin de promover una comunidad participativa, sólida, innovadora e incluyente.

Agregó que recibe la encomienda con gratitud, trabajo en equipo y una visión compartida para construir una facultad que escuche, acompañe y abra caminos, reconociendo además la vocación del personal docente, administrativo y el legado de quienes fundaron y construyeron la institución.

En este marco conmemorativo, el rector otorgó el Reconocimiento “Mtro. Olac Fuentes Molinar” al Dr. José Manuel Capello García por su destacada trayectoria e investigación. Asimismo, encabezó el homenaje póstumo que la FCEH rindió a la Mtra. Margarita Gómez Medina, entregando una distinción a sus familiares en reconocimiento a la huella permanente de sus enseñanzas en la facultad.

Como parte del evento, el rector entregó constancias a docentes por sus contribuciones a la investigación y la enseñanza. En la convocatoria 2026 del Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) se reconoció a ocho profesores; mientras que en la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) 2026 se distinguió a los docentes por su ingreso en la categoría de Candidato, así como por su permanencia en el Nivel 1 del sistema.

De igual forma, el rector Dámaso Anaya y la Dra. Evelia Reséndiz encabezaron la firma de la carta para la cápsula del tiempo y develaron la placa conmemorativa del 55. ° Aniversario. Al respecto, el rector destacó que este acto proyecta el futuro de la institución, permitiendo que las próximas generaciones encuentren el testimonio de una comunidad orgullosa de su legado y fortalecida por el trabajo del presente.

La ceremonia contó con la presencia de la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de la Familia UAT; la Dra. Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET); y la Dra. María Concepción Placencia Valadez, secretaria general de la UAT; además de exdirectores de la institución y autoridades del gabinete universitario