Con obra pública, transforma Gobierno de Américo municipio de San Nicolás

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 09 de 2026.- Cumpliendo con el compromiso de llevar obra pública a los 43 municipios de Tamaulipas, el Gobierno de Américo Villarreal Anaya transforma el municipio de San Nicolás mediante la renovación y el fortalecimiento de su infraestructura.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, mencionó en entrevista con medios de comunicación de la capital del estado que, en dos años, se han invertido alrededor de 50 millones de pesos (MDP) en esta región.

Destacó la rehabilitación de la plaza principal, que contempla la construcción de una techumbre de 33 metros de largo por 18 metros de ancho, cubierta con lámina galvanizada rectangular, así como la instalación de luminarias tipo campana LED de 85 watts y la construcción de firmes de concreto.

“Esta obra permitirá mejorar las condiciones de este espacio público, brindando a las familias de San Nicolás un sitio adecuado para la convivencia y la realización de actividades comunitarias”, apuntó.

En materia de movilidad, Cepeda Anaya señaló que se lleva a cabo la conservación de dos caminos rurales: San Nicolás-Flechadores y el camino del ejido Carricitos, con una longitud de 11 kilómetros, además de los trabajos en el camino del ejido Lauro Villar, que comprende una cobertura de 21 kilómetros.

Asimismo, subrayó los trabajos en el tramo carretero San Carlos-San Nicolás, que contribuirán a mejorar el acceso y la conectividad hacia los ejidos de esta región.

En cuanto a infraestructura educativa, refirió el fortalecimiento de los dos Telebachilleratos Comunitarios del municipio, mediante la rehabilitación de aulas, sanitarios, muros de acometidas y cisternas, con el propósito de mejorar las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades.

“Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura municipal, mejorando los espacios públicos, educativos y de movilidad”, concluyó el Secretario.